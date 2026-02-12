B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Protest AUR împotriva taxelor majorate. Câți oameni au ieșit în stradă și ce mesaj a transmis George Simion

Ana Maria
12 feb. 2026, 16:19
Sursa foto: Captura video Facebook / @George Simion
Cuprins
  1. AUR a scos oameni în stradă. Ce acuzații aduce George Simion Guvernului Bolojan
  2. Ce mesaje au afișat protestatarii

AUR a scos oameni în stradă. În jur de 300 de manifestanți s-au adunat, joi, în fața Primăriei Ploiești, pentru a protesta față de noile majorări de taxe și impozite anunțate de Guvern. Acțiunea face parte dintr-o serie de manifestații organizate simultan în mai multe localități din țară, în cadrul unui protest AUR Ploiești și la nivel național.

Potrivit liderului AUR, mobilizarea nu a fost una izolată, ci s-a desfășurat concomitent în aproximativ 500 de localități, semn că nemulțumirea față de politicile fiscale a depășit pragul de toleranță pentru o parte importantă a populației.

România reală nu mai suportă noile biruri, taxe, care nu fac decât să îngroape România construită de părinţii şi bunicii noştri”, le-a transmis Simion participanţilor la protest, potrivit Agerpres.

Președintele AUR a criticat dur Executivul condus de Ilie Bolojan, susținând că măsurile fiscale îi afectează în special pe cei cu venituri mici, în timp ce persoanele privilegiate ar fi fost protejate. Liderul AUR a vorbit despre lipsa de respect față de categoriile vulnerabile și despre menținerea unor avantaje pentru persoane aflate în funcții bine remunerate.

Nu am mai fost de mult în Ploieşti, sunt foarte mulţi oameni nemulţumiţi. E un judeţ al petrolului, al bogăţiilor naturale, cu o populaţie sărăcită. Nu este normal. (…) Mă bucur că în 500 de locuri din ţară s-a ieşit astăzi să se protesteze. (…) Suferă pătura de jos şi privilegiaţii tot acolo sunt. Membri de partid în sinecuri bine plătite. Asta e tăierea lui (a lui Bolojan – n.r.). Au tăiat de la persoanele cu dizabilităţi şi de la mame”, a declarat George Simion.

Cei prezenți au venit cu pancarte și bannere prin care și-au exprimat nemulțumirea față de deciziile autorităților. Printre mesajele afișate s-au regăsit: „Demisia! Simplu, elegant, necesar”, „Noi vrem pace, nu război”, „Taxele cresc, costurile cresc, deciziile se iau fără noi”, „Opriţi taxele şi impozitele”.

De asemenea, participanții au scandat lozinci cu tentă politică, precum: „Călin Georgescu preşedinte”, „Călin nevinovat”, „CCR, o mizerie”, „Jos Guvernul Bolojan”, „Să plece hoţii, să vină patrioţii”, „Jos Guvernul trădător”, „Bolojane, nu uita, asta nu e ţara ta”, „Ajunge, ajunge, cu umilinţa”.

După desfășurarea protestului, George Simion, alături de o delegație a manifestanților, a intrat în Primărie pentru o discuție cu primarul Mihai Polițeanu. Reprezentanții AUR au transmis revendicările protestatarilor și au cerut explicații privind poziția autorităților locale față de politicile fiscale promovate la nivel guvernamental.

