B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)

Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 20:52
Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)
Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Băluță: Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage
  2. Băluță nu exclude ieșirea PSD de la guvernare

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, a declarat luni, pentru B1 TV, că există posibilitatea ca social-democrații să iasă de la guvernare deoarece ei nu pot guverna „împotriva oamenilor”. Băluță a mai spus că, totuși, această problemă se va pune după ce vor fi epuizate toate căile de comunicare din interiorul coaliției.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băluță: Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage

„Există două alternative. Tocmai pentru că PSD e un partid care nu guvernează decât pentru oameni. Indiferent de greșelile pe care le-am făcut în trecut, timpul a dovedit că măsurile pe care le-a luat au fost cele pentru oameni.

Ori guvernează pentru oameni și reușește să aducă la normal starea societății și să relanseze economia aflată în pragul recesiunii, ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage într-o astfel de situație, că noi niciodată nu am guvernat împotriva oamenilor, cum vedem că dl Bolojan și dl Ciucu într-un mod simetric procedează”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță nu exclude ieșirea PSD de la guvernare

Întrebat cum a votat la referendumul intern din PSD, dacă partidul ar trebui sau nu să iasă de la guvernare, Băluță a răspuns: „Opinia pe care o am acum e aceea de a încerca să punem lucrurile la punct, de a atenua anumite măsuri. Ați văzut că și colegii de la UDMR au avut o inițiativă pe care o salut, de a regla nivelul taxelor și impozitelor locale, că sunt insuportabile pentru un număr nespus de mare de români. Ar trebui reduse, că oamenilor li s-a spus că vor crește cu 70%, dar sunt de 3 – 4 – 7 ori mai mari în unele localități. Nu e corect să-i mințim pe oameni, dar unii își fac un obicei din asta. Nu avem cum să guvernăm împotriva oamenilor și vom lua măsurile corespunzătoare, adică există posibilitatea de a ieși de la guvernare”.

Acesta a precizat, însă, că PSD va rămâne la guvernare până când vor fi epuizate toate metodele de comunicare cu partenerii de coaliție.

Tags:
Citește și...
Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
Politică
Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
Politică
USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
Politică
Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
Politică
AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)
Politică
Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”. Primarul Daniel Băluță duce subiectul termiei din București în Consiliul General, convocat în ședință extraordinară pe 24 februarie a.c.
Politică
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”. Primarul Daniel Băluță duce subiectul termiei din București în Consiliul General, convocat în ședință extraordinară pe 24 februarie a.c.
România ar putea intra în recesiune tehnică. Radu Miruță explică ce efect au avut măsurile luate de Guvern: „Nu este o situație perfectă” (VIDEO)
Politică
România ar putea intra în recesiune tehnică. Radu Miruță explică ce efect au avut măsurile luate de Guvern: „Nu este o situație perfectă” (VIDEO)
Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
Politică
Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
Ultima oră
20:54 - De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele
20:26 - Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
20:24 - Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
19:55 - Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
19:41 - Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
19:16 - Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
19:05 - USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
18:43 - Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
18:32 - Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
18:09 - Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor