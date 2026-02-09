Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, a declarat luni, pentru B1 TV, că există posibilitatea ca social-democrații să iasă de la guvernare deoarece ei nu pot guverna „împotriva oamenilor”. Băluță a mai spus că, totuși, această problemă se va pune după ce vor fi epuizate toate căile de comunicare din interiorul coaliției.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băluță: Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage

„Există două alternative. Tocmai pentru că PSD e un partid care nu guvernează decât pentru oameni. Indiferent de greșelile pe care le-am făcut în trecut, timpul a dovedit că măsurile pe care le-a luat au fost cele pentru oameni.

Ori guvernează pentru oameni și reușește să aducă la normal starea societății și să relanseze economia aflată în pragul recesiunii, ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage într-o astfel de situație, că noi niciodată nu am guvernat împotriva oamenilor, cum vedem că dl Bolojan și dl Ciucu într-un mod simetric procedează”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță nu exclude ieșirea PSD de la guvernare

Întrebat cum a votat la din PSD, dacă partidul ar trebui sau nu să iasă de la guvernare, Băluță a răspuns: „Opinia pe care o am acum e aceea de a încerca să punem lucrurile la punct, de a atenua anumite măsuri. Ați văzut că și colegii de la UDMR au avut o inițiativă pe care o salut, de a regla nivelul taxelor și impozitelor locale, că sunt insuportabile pentru un număr nespus de mare de români. Ar trebui reduse, că oamenilor li s-a spus că vor crește cu 70%, dar sunt de 3 – 4 – 7 ori mai mari în unele localități. Nu e corect să-i mințim pe oameni, dar unii își fac un obicei din asta. Nu avem cum să guvernăm împotriva oamenilor și vom lua măsurile corespunzătoare, adică există posibilitatea de a ieși de la guvernare”.

Acesta a precizat, însă, că PSD va rămâne la guvernare până când vor fi epuizate toate metodele de comunicare cu partenerii de coaliție.