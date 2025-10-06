B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
06 oct. 2025, 08:21
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat partidele la guvernare și a spus ce ar fi făcut în locul premierului Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce critici a avut Băsescu pentru partidele la guvernare
  2. Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan

Traian Băsescu a criticat partidele aflate la guvernare pentru că au inventat o nouă instituție – „coaliția” – pe care au substituit-o Guvernului efectiv. Fostul președinte a criticat și amânările continue în luarea măsurilor fiscale, punctând ce ar fi făcut el în locul premierului Ilie Bolojan (PNL).

Ce critici a avut Băsescu pentru partidele la guvernare

„Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern, cu un program discutat două luni la Cotroceni. (…) După ce l-au votat, s-a constatat că fiecare partid are câte un vicepremier politic și s-au gândit: Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi. Și în loc să lase Guvernul să guverneze…

Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură – schimbă Guvernul… Dar ce fac ei este împotriva Constituției – nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a acuzat apoi partidele de la guvernare că își pun interesele lor mai presus de interesul țării. Asta înseamnă că această „coaliție” își face „propriile socoteli”, în loc să ia măsuri corecte și rapide pentru țară.

Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan

Băsescu a mai afirmat, la Digi24, că amânările în luarea deciziilor fiscal-bugetare nu sunt justificate deloc pentru că așa-zisa „coaliție” a avut o lună și jumătate la dispoziție, timp în care și-a pregătit programul de guvernare, apoi l-a și negociat înainte de validarea Guvernului în Parlament.

„Acum, la ce mai vii? Să iei fiecare intenție a premierului, s-o amâni, să o discreditezi și, mai ales, să dai impresia că este un guvern care nu poate împinge lucrurile înainte?. (…)

Eu, în locul lui Bolojan, le-aș spune: ”Domnilor din Coaliție, am făcut, am stabilit una, două, 345 de măsuri… Vă informez doar să știți de ce vă informez. Pentru că o să vin să-mi asum răspunderea în Parlament sau o să le pun ordonanță de urgență. Vă place? Bine! (…) Nu, nu eu depun la Parlament… nu vă convine? Moțiune de cenzură și lăsați-mă în pace!”.

Pentru că așa îl compromit și pe el și se compromite și actul de guvernare. Și mai inventăm un mod de a distruge țara, punând o instituție care nu e în Constituție – Coaliția – să fie decisivă în deciziile guvernului în locul Guvernului!”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru Digi24.

