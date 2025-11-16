Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu (AUR) în cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a amintit de trecutul ei politic și a afirmat că „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.

Ce a spus Băsescu despre trecutul Ancăi Alexandrescu

„Nu pot să o iau în calcul pe Anca Alexandrescu cu șanse. Să vii să „păcălești” o țară întreagă după câțiva ani în care ai stat și ai , apoi a lui Dragnea, a lui Ponta, a lui Oprescu… și acum că ești omul nou care vrea să-l schimbe pe bolșevicul Băsescu, e greu de crezut. Mai ales după ce Ponta te-a trimis să iei bani, după trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane”, a declarat Traian Băsescu, potrivit

Acesta a explicat și de ce Călin Georgescu pe Anca Alexandrescu: „Eu sunt adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că-l consider prost. Dar Simion și Alexandrescu l-au considerat prost, îi folosesc numele ca să se cațere, că el aduce voturi în curentul suveranist. Dă substanță prin poveștile nerealiste despre cum ar trebui gestionată țara, dar voturile lui nu vin la ei atunci când e nevoie”.

Ce a spus Băsescu despre mișcarea suveranistă

„Mulți se vor lămuri despre „escrocheria suvernistă”. Toți suntem suveraniști. România este un stat suveran, scrie clar în Constituție. Toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat până acum e din lipsă de cultură civică. Românii nu știau că în Constituție scrie că România este stat suveran. (…)

Cred că scorurile pe care le-am văzut în sondaje – 38, 39, 40% – nu pot fi atinse de AUR în București, iar apoi va începe o prăbușire în Capitală și oamenii își vor da seama de toată demagogia lui Simion și a lui Alexandrescu”, a mai declarat fostul primar al Capitalei și fostul președinte.

În final, Traian Băsescu a făcut o comparație între Anca Alexandrescu, George Simion și Călin Georgescu: „Spre deosebire de ei doi, Georgescu este inteligent”.