B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă

Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 23:55
Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu... Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă
captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus Băsescu despre trecutul Ancăi Alexandrescu
  2. Ce a spus Băsescu despre mișcarea suveranistă

Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu (AUR) în cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a amintit de trecutul ei politic și a afirmat că „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.

Ce a spus Băsescu despre trecutul Ancăi Alexandrescu

„Nu pot să o iau în calcul pe Anca Alexandrescu cu șanse. Să vii să „păcălești” o țară întreagă după câțiva ani în care ai stat și ai „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi a lui Dragnea, a lui Ponta, a lui Oprescu… și să mai spui acum că ești omul nou care vrea să-l schimbe pe bolșevicul Băsescu, e greu de crezut. Mai ales după ce Ponta te-a trimis să iei bani, după trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Adevărul.

Acesta a explicat și de ce Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu: „Eu sunt adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că-l consider prost. Dar Simion și Alexandrescu l-au considerat prost, îi folosesc numele ca să se cațere, că el aduce voturi în curentul suveranist. Dă substanță prin poveștile nerealiste despre cum ar trebui gestionată țara, dar voturile lui nu vin la ei atunci când e nevoie”.

Ce a spus Băsescu despre mișcarea suveranistă

„Mulți se vor lămuri despre „escrocheria suvernistă”. Toți suntem suveraniști. România este un stat suveran, scrie clar în Constituție. Toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat până acum e din lipsă de cultură civică. Românii nu știau că în Constituție scrie că România este stat suveran. (…)

Cred că scorurile pe care le-am văzut în sondaje – 38, 39, 40% – nu pot fi atinse de AUR în București, iar apoi va începe o prăbușire în Capitală și oamenii își vor da seama de toată demagogia lui Simion și a lui Alexandrescu”, a mai declarat fostul primar al Capitalei și fostul președinte.

În final, Traian Băsescu a făcut o comparație între Anca Alexandrescu, George Simion și Călin Georgescu: „Spre deosebire de ei doi, Georgescu este inteligent”.

Tags:
Citește și...
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Politică
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…” (VIDEO)
Politică
Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…” (VIDEO)
Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”
Politică
Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
Nicușor Dan: Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să dăm vina pe magistrați pentru orice
Politică
Nicușor Dan: Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să dăm vina pe magistrați pentru orice
Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)
Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)
Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)
Politică
Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)
Drulă: „Sectoarele iau banii mulți de la Guvern, iar Capitala gâfâie la limita incapacității de plată. Eu cred într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan” / Critici pentru contracandidați
Politică
Drulă: „Sectoarele iau banii mulți de la Guvern, iar Capitala gâfâie la limita incapacității de plată. Eu cred într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan” / Critici pentru contracandidați
Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze
Politică
Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze
Ultima oră
23:29 - Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
22:57 - Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…” (VIDEO)
22:20 - Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”
21:50 - Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
21:18 - Nicușor Dan: Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să dăm vina pe magistrați pentru orice
Catalin Drula
20:51 - Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)
20:22 - Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)
19:55 - Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)
19:41 - Cluj: Elev de 6 ani, dezbrăcat și bătut de colegii din clasa zero. Copilului i-a fost amputat un deget. Cum au reacționat cadrele didactice și ministrul Educației
19:05 - Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic