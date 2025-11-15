B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 23:44
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus Băsescu despre măsurile anticriză
  2. Ce a spus Băsescu despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că el a ales altă metodă de gestionare a crizei economice decât premierul Ilie Bolojan iar deocamdată măsurile luate anul acesta nu arată „saltul spre bine”. Totuși, Băsescu e de părerea că ar fi o greșeală ca Bolojan să demisioneze.

Ce a spus Băsescu despre măsurile anticriză

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla. (…)

Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a declarat Traian Băsescu, pentru România TV.

Ce a spus Băsescu despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi dat jos din funcție, Traian Băsescu a răspuns că acest lucru nu se va întâmpla deoarece nimeni nu vrea să-și asume această responsabilitate de premier acum.

„Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan; dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm”, a mai afirmat Traian Băsescu.

