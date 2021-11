Bogdan Aurescu: Vrem să realizăm o interconectare mai profundă a Republicii Moldova la spațiul UE și să sprijinim întărirea comunității de limbă cu România și dezvoltarea economico-socială

Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare între România și Republica Moldova, semnată marți la București, vine să stimuleze integrarea europeană și să realizeze o interconectare mai profundă a Republicii Moldova la spațiul UE, să stimuleze dezvoltarea economico-socială pentru cetățenii din stânga Prutului, dar și să sprijine întărirea comunității de limbă între țările noastre, a explicat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, la TVR 1.

Bogdan Aurescu, despre Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare între România și Republica Moldova

Șeful diplomației române spune că „este un document extrem de substanțial, cu multe pagini și cu foarte multă substanță, foarte multă «carne» în interiorul lui”, care „actualizează prioritățile noastre pentru cooperarea foarte concretă în perioada care urmează”.

Semnarea a avut loc într-un „moment foarte fast”, având în vedere situația politică de la Chișinău, a remarcat Bogdan Aurescu.

„La Chișinău avem în momentul de față nu doar un președinte foarte reformator și pro-european, convins că trebuie să modernizeze din temelii statul și instituțiile sale, dar și un guvern care funcționează în sincron cu președintele, un parlament unde există o majoritate care de asemenea susține acest efort de reformă. Tot ceea ce am făcut în acest an – și reamintesc faptul că primul șef de stat care a vizitat Republica Moldova, în decembrie, anul trecut, a fost Președintele României, domnul Klaus Iohannis – a fost să încercăm, mai ales după 11 iulie, după alegerile anticipate care au adus la putere această nouă majoritate pro-reformistă și pro-europeană, să susținem acest efort de reformă”, a adăugat șeful MAE.

El a amintit că a fost primul oficial european care a vizitat Chișinăul după alegerile anticipate din 11 iulie.

„Pe 23 iulie, deci la foarte scurtă vreme după alegeri, am fost la Chișinău. Am fost primul oficial european care a vizitat Chișinăul după acel moment extrem de important al alegerilor anticipate parlamentare și atunci am discutat cum să relansăm cooperarea noastră concretă, cum să facem ca proiectele extrem de importante pe care le avem de lansat, respectiv de finalizat, mai ales proiectele de interconectare strategică a României și Republicii Moldova împreună, dar mai ales a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, prin România, să fie stimulate în continuare, cum să facem ca proiectele care au impact direct pentru cetățeni în Republica Moldova să poată să fie fructificate și finalizate”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Ministrul a precizat că și atunci s-a discutat despre documentul semnat marți la București.

„Am discutat cu acea ocazie și despre acest document pe care astăzi l-am semnat. Este vorba despre o Foaie de parcurs foarte concretă, care se referă la fiecare domeniu de interes în relația dintre România și Republica Moldova, pe baza unui document anterior care a fost semnat pe perioada în care doamna Maia Sandu era prim-ministru al Republicii Moldova, dar care din păcate, din 2019 și până foarte de curând, nu a putut să fie pus în aplicare din cauza unor forțe politice care erau la putere în Republica Moldova și care nu agreau acest tip de progres al societății și al statului din Republica Moldova”, a mai afirmat demnitarul român.

Șeful diplomației române a vorbit și despre obiectivele Foii de parcurs.

„Este un document care pune în practică în perioada următoare tot ceea ce ne dorim în așa fel încât să atingem trei obiective majore. Pe de o parte, să stimulăm integrarea europeană a Republicii Moldova, să realizăm această interconectare mai profundă a Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene. În al treilea rând, să stimulăm dezvoltarea economico-socială în Republica Moldova în așa fel încât cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de standarde cu adevărat europene în tot ceea ce înseamnă viață, societate și administrație, justiție. Nu în ultimul rând, să sprijinim întărirea comunității de limbă, de cultură, de istorie între România și Republica Moldova”, a explicat Bogdan Aurescu.