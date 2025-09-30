Bolojan continuă reformele, FMI confirmă traiectoria corectă a României

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat marți, după întâlnirea cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Jeroen Clicq, că România își menține cursul ferm al reformelor și al consolidării fiscale. Discuțiile dintre premier și oficialul FMI au vizat situația bugetară a țării și măsurile de corecție a deficitului, pe care Guvernul le consideră esențiale pentru stabilitatea economică.

Șeful Guvernului a explicat că reformele recente nu erau opționale, ci necesare pentru a limita risipa și a direcționa mai eficient banii publici. „Disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale, creșterea eficienței colectării veniturilor rămân priorități ale guvernului”, a declarat Ilie Bolojan în urma întâlnirii cu directorul executiv al FMI.

Ilie Bolojan a arătat de asemenea că Executivul va concentra resursele pe domenii cu impact strategic, precum energia și agricultura, care pot aduce randament economic și plus-valoare comunităților locale. El a subliniat că nu se poate merge mai departe cu un stat ineficient și cu dezechilibre crescânde.

La rândul său, reprezentantul FMI a salutat eforturile României și a transmis că țara se află „pe o traiectorie corectă” din punct de vedere fiscal-bugetar, subliniind importanța stabilității politice pentru aplicarea reformelor.

Mesajul comun al întâlnirii a fost că România are de urmat un drum clar: ajustarea în continuare a deficitului, disciplină bugetară și investiții care să susțină creșterea economică pe termen lung.