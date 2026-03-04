Președintele Nicușor Dan va face propunerile pentru directorii și SIE atunci când va considera că este fezabil. crede că în mod normal ar tebui să existe o înțelegere, între partide, pe acest subiect.

Când va face președintele Nicușor Dan numirea șefilor de servicii

Ilie Bolojan a declarat că, la acest moment, preşedintele Nicuşor Dan nu a iniţiat discuţii cu partidele în vederea desemnării conducerilor la SRI şi SIE. El a precizat că, în condiţii normale, ar trebui să ajungă la o înțelegere. Astfel, atunci când vor fi făcute propunerile, acestea să aibă susținerea necesară pentru ca persoanele respective să obțină votul parlamentului.

„În momentul în care preşedintele României va considera că este fezabil să vină cu aceste propuneri, cu siguranţă va aborda partidele care sunt din coaliţie, în aşa fel încât, pe baza propunerilor pe care le face, să existe o majoritate care le susţine”, a declarat Bolojan, în emisiunea Bună România! difuzată de B1 TV.

Premierul a precizat că în momentul în care șeful statului va iniția discuțiile, își va spune punctul de vedere ca președinte al PNL. Iar într-un final, partidele din coaliția de guvernare vor lua o decizie.

„În momentul de faţă nu au fost iniţiate astfel de discuţii şi, în momentul în care vor apărea, cu siguranţă îmi voi spune punctul de vedere şi partidele politice vor lua o decizie. În condiţii normale, ar trebui să se ajungă la o înţelegere, în aşa fel încât, atunci când se fac aceste propuneri, ele să devină realitate”, a mai spus premierul.

Când vom avea șefi la SRI și SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în 17 februarie, că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective. El a spus că va face propunerile „relativ curând”, ținând cont și de opiniile liderilor majorității parlamentare.

„Este o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a declarat Nicuşor Dan, la Radio România Actualităţi.

spunea, atunci, că a identificat candidaţi pentru conducerrile celor două servicii de informații. El a spus că are o listă cu câte cinci nume pentru fiecare poziție.

„Între cei cinci există o ordine, o ierarhie. (…) În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeţi că o să fie votată, asta pot să spun. Evident că sunt oameni interesanţi pe liste”, a mai declarat preşedintele României.