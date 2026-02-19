B1 Inregistrari!
Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 12:10
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Alexandru Nazare, discuții cu reprezentanții Moody’s. Sursa foto: Captură video - Guvernul României / YouTube
  1. Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții Moody’s
  2. Bolojan: Vom continua tendința de scădere a deficitului

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a primit joi, la Palatul Victoria, o delegație a Agenției internaționale de rating Moody’s, care evaluează periodic situația fiscală și macro-economică a României. În cadrul întâlnirii, Bolojan a vorbit despre planurile sale pentru a reduce mai mult deficitul bugetar al României și pentru a dezvolta economia.

La discuții au mai participat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei Statului. La rândul său, Nazare a detaliat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale.

Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții Moody’s

„Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de îmbunătățire a colectării. Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică. Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce privește piața muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

Bolojan: Vom continua tendința de scădere a deficitului

Premierul a mai afirmat că stabilitatea și predictibilitatea deciziilor vor ajuta economia României și vor contribui la recâștigarea încrederii cetățenilor în statul român.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

