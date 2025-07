Ionuț Dumitru: “Ne mai permitem să cheltuim atât de mulți bani pentru aceste programe de dezvoltare locală, Anghel Saligny? Răspunsul în mod tranșant este nu. România nu își mai permite pentru că nu are bani să o facă” (VIDEO)

Economistul , consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a avut o intervenție telefonică în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, în care a discutat despre gravitatea situației economice a României.

El a subliniat că „avem o problemă uriașă cu deficitul bugetar – 9,3 % din PIB anul trecut”, iar dacă nu s-ar fi luat măsuri anul acesta, ne duceam la peste 10 %.

De asemenea, economistul consideră că ținta asumată de 7% pentru anul viitor „cel mai probabil nu omai putem atinge”, o țintă mai realistă fiind „undeva în jur de 8”.

Dumitru a menționat că datoria publică se apropie rapid de 60% din PIB.

Ionuț Dumitru a afirmat că România „nu își mai permite să facă aceste proiecte pentru că nu are bani să o facă”, referindu-se la programe precum Anghel Saligny, deoarece „aceste sume nu mai pot fi susținute de către buget și ele trebuie prioritizate”.

„Trebuie văzut ce mai poate fi făcut, ce are sens să fie finanțat în continuare”

Întrebat despre o eventuală amânare a adoptării celui de al doiea pachet de măsuri, Dumitru a răspuns:

“Nu vă pot confirma această amânare, nu am informații în sensul acesta. Dacă au fost discuții în cadrul coaliției, dar nu, nu am informații suplimentare, dar ce putem spune cu certitudine este că avem o problemă uriașă cu deficitul bugetar – 9,3 % din PIB anul trecut. Dacă nu s-ar fi luat măsuri anul acesta, ne duceam la peste 10 %, în mod cert.

S-au luat o serie de măsuri, dar cu toate acestea, deficitul rămâne în continuare foarte ridicat. Abia anul viitor, dacă vom reveni în zona lui 6 %, probabil cu măsurile pe care le-am adoptat. Anul acesta e de discutat dacă putem sau nu mai putem, cel mai probabil nu mai putem atinge ținta asumată de 7 %, poate cu o nouă țintă mai realistă, undeva în jur de 8.

Deci avem cifre foarte mari în ceea ce privește deficitul bugetar. Vedem că datoria publică crește foarte repede, am atins deja, am văzut zilele acestea Breaking News-uri în presă, că am atins deja praguri psihologice, probabil că ne ducem spre 60 % din PIB relativ repede și atunci discuția legată de ce ne mai permitem și ce nu ne mai permitem este una legitimă.

Adică ne mai permitem să cheltuim atât de mulți bani pentru aceste programe de dezvoltare locală, aceste PNDL, mai nou, ? Răspunsul în mod tranșant este nu.

România nu își mai permite să facă aceste proiecte pentru că nu are bani să o facă, adică dacă ne uităm la câți bani s-au cheltuit anul trecut, câți bani s-au cheltuit anul acesta în aceste proiecte, aceste sume nu mai pot fi susținute de către buget și ele trebuie prioritizate.

Trebuie văzut ce mai poate fi făcut, ce are sens să fie finanțat în continuare și pentru ce avem resurse, până la urmă, că despre asta discutăm.

Trebuie să ne încadrăm în resursele pe care le avem, adică nu putem cheltui mai mult decât ne permitem”, a declarat consilierul onorific al premierului.