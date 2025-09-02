B1 Inregistrari!
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă

Adrian Teampău
02 sept. 2025, 15:05
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deificitul bugetar se va menține, în acest an, la un nivel aproape la fel de ridicat ca și anul trecut. Măsurile de austeritate, tăierile de pensii și salarii, creșterea TVA și a accizelor nu vor da rezultate decât anul viitor.

Cuprins:

  • Deficitul nu va scădea sub 8%, în 2025
  • Austeritatea se prelungește

Deficitul nu va scădea sub 8%, în 2025

Ilie Bolojan a recunoscut că măsurile de austeritate pe care le-a impus românilor nu vor influența deficitul din acest am. El dă vina pe faptul că măsurile de austeritate ar fi  fost adoptate cu întârziere, de la 1 august. În realitate, primele măsuri de austeritate au fost anunțate încă de la începutul anului, de coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR.

Acum, premierul a declarat că nu se așteaptă ca deficitul să scadă sub 8% până la finalul anului. El a spus că măsurile de austeritate pe care le-a impus românilor se vor vedea abia în 2026. Anul acesta, guvernul trebuia să atingă o țintă de deficit de 7%, conform angajamentelor asumate cu Comisia Europeană.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată. Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate – unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele”, a declarat premierul Bolojan, în conferința de presă de la Palatul Victoria.

Austeritatea se prelungește

Adoptarea pachetelor de austeritate nu va ajuta foarte mult la reducerea deficitului bugetar în acest an. Premierul a explicat de ce consideră necesară reducerea angajaților din primării și a explicat condițiile în care poate crește TVA în 2026.

„Efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai spus Ilie Bolojan.

