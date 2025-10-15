B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)

Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 20:32
Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
Ciprian Ciucu, declarații despre blocajul din coaliție. Acuză PSD de un atac coordonat asupra propriei guvernări. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Ciprian Ciucu despre blocajul din coaliție
  2. Ce spune Ciucu despre atitudinea unor USR-iști
  3. Ce apel a avut Ciucu pentru colegii din coaliție. Și un avertisment pentru PSD

Ciprian Ciucu a vorbit despre blocajul din coaliție. Prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, acesta a criticat colegii din PSD și USR care lansează atacuri la adresa guvernării din care și ei fac parte. Ciucu spune că dinspre USR vin atacuri izolate la adresa premierului Ilie Bolojan (PNL) și a viziunii sale, dar la PSD e vorba de un atac coordonat. Nu cred că i-ar conveni domnului Grindeanu să-l tocăm și noi pe el, a punctat liberalul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre blocajul din coaliție

Ciprian Ciucu a afirmat întâi, pe B1 TV, că situația în coaliție nu e atât de tensionată pe cât susțin unele publicații media, iar Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, nu a plecat supărat din mijlocul unei ședințe, așa cum a scris un site.

Pe de altă parte, „trebuie să fiu și realist. Faptul că avem un blocaj nu e de bun augur. Folosesc acest cuvânt. În acest moment avem un blocaj pe anumite decizii care sunt importante și acest blocaj va trebui să fie eliminat. Se vede că așa o sporovăială… E întreținută această imagine că coaliția ar fi disfuncțională și din cauza acestui blocaj”, a continuat liberalul.

Ciucu a spus că pe liberali îi interesează mai puțin declarațiile colegilor din coaliție: „Le luăm ca pe niște lucruri care se întâmplă în politica românească”.

„Dl Bolojan are niște nervi foarte tari și cumva îl admir că poate să tolereze atât de mult tocmai de dragul ca România să aibă o guvernare, să ia decizii foarte corecte pentru economie și să trecem de această perioadă care se anunță grea”, a mai ținut să precizeze Ciucu.

Ce spune Ciucu despre atitudinea unor USR-iști

El a admis apoi că l-au surprins declarațiile lui Emanuel Ungureanu. Amintim că USR-istul a depus plângeri penale împotriva Guvernului pentru că nu a organizat până acum alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei.

Ciucu a afirmat că a sunat la USR și a întrebat ce se întâmplă cu aceste plângeri penale: „Răspunsul pe care l-am primit, n-o să-l citez exact că discuția a fost ieri, a fost ceva de genul: ”stați liniștiți, Ungureanu e de capul lui, așa e el, vrea să-i facă plângere penală și lui…”. Mi se citează un fost ministru USR. Și s-ar putea să-mi facă și mie…. N-o să dezavuez discuția, dar am primit asigurări că așa e dl Ungureanu”.

Ce apel a avut Ciucu pentru colegii din coaliție. Și un avertisment pentru PSD

„E deranjantă această lipsă de disciplină pe care Năsui, Ungureanu, Budăi, Câciu și mai era unu… Așa, Fifor.

Încerc să nu mai pun paie pe foc și să intru în aceeași sarabandă a acuzelor, încerc să fiu ponderat. Dar deja am reproșat public PSD și dlui Grindeanu că atacurile lui Câciu, Budăi și Fifor sunt planificate, deci asumate. Asta înseamnă că, de cu seară, o firmă de consultanță le pregătește, ca de dimineață ei… Nu stau ei să le gândească. Aceste firme de consultanță le dădeau punctaje. Mai mult, se împingeau către presă declarațiile lor, că noi știm cum lucrează aceste companii (…)

Ce vedem la USR nu la fel, nu e o acțiune programată. Sunt unul – doi indivizi, gen Năsui și Ungureanu, care au propria inițiativă și se comportă cum se comportă.

Cu toate acestea, cred că partidele din coaliție și-ar putea recâștiga încrederea oamenilor dacă măcar jumate din timpul pe care-l petrec atacându-i pe alții s-ar concentra pe negocieri și a găsi soluții comune de guvernare. (…)

Nu cred că i-ar conveni dlui Grindeanu sau altui lider PSD care ar putea deveni premier, conform protocolului coaliției, ca noi să ne transformăm în ce e azi PSD și (…) să-l tocăm mărunt pe dl Grindeanu”, a mai declarat Ciprian Ciucu despre blocajul din coaliție.

Acesta a rugat apoi PSD, USR și „unul – doi colegi din PNL” să-l lase pe Bolojan să-și pună viziunea în aplicare.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Politică
Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Politică
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Politică
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Politică
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
Politică
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Politică
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Politică
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Politică
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Ultima oră
22:11 - Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
22:07 - Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României
21:34 - Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
21:26 - Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
21:05 - Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
20:44 - Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:50 - Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
19:42 - Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”