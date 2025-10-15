Ciprian Ciucu a vorbit despre blocajul din coaliție. Prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, acesta a criticat colegii din PSD și USR care lansează atacuri la adresa guvernării din care și ei fac parte. Ciucu spune că dinspre USR vin atacuri izolate la adresa premierului Ilie Bolojan (PNL) și a viziunii sale, dar la PSD e vorba de un atac coordonat. Nu cred că i-ar conveni domnului Grindeanu să-l tocăm și noi pe el, a punctat liberalul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre blocajul din coaliție

Ciprian Ciucu a afirmat întâi, pe B1 TV, că situația în coaliție nu e atât de tensionată pe cât susțin unele publicații media, iar Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, nu a plecat supărat din mijlocul unei ședințe, așa cum a scris un site.

Pe de altă parte, „trebuie să fiu și realist. Faptul că avem un blocaj nu e de bun augur. Folosesc acest cuvânt. În acest moment avem un blocaj pe anumite decizii care sunt importante și acest blocaj va trebui să fie eliminat. Se vede că așa o sporovăială… E întreținută această imagine că coaliția ar fi disfuncțională și din cauza acestui blocaj”, a continuat liberalul.

Ciucu a spus că pe liberali îi interesează mai puțin declarațiile colegilor din coaliție: „Le luăm ca pe niște lucruri care se întâmplă în politica românească”.

„Dl Bolojan are niște nervi foarte tari și cumva îl admir că poate să tolereze atât de mult tocmai de dragul ca România să aibă o guvernare, să ia decizii foarte corecte pentru economie și să trecem de această perioadă care se anunță grea”, a mai ținut să precizeze Ciucu.

Ce spune Ciucu despre atitudinea unor USR-iști

El a admis apoi că l-au surprins declarațiile lui Emanuel Ungureanu. Amintim că USR-istul a depus plângeri penale împotriva Guvernului pentru că nu a organizat până acum pentru Primăria Generală a Capitalei.

Ciucu a afirmat că a sunat la USR și a întrebat ce se întâmplă cu aceste plângeri penale: „Răspunsul pe care l-am primit, n-o să-l citez exact că discuția a fost ieri, a fost ceva de genul: ”stați liniștiți, Ungureanu e de capul lui, așa e el, vrea să-i facă plângere penală și lui…”. Mi se citează un fost ministru USR. Și s-ar putea să-mi facă și mie…. N-o să dezavuez discuția, dar am primit asigurări că așa e dl Ungureanu”.

Ce apel a avut Ciucu pentru colegii din coaliție. Și un avertisment pentru PSD

„E deranjantă această lipsă de disciplină pe care Năsui, Ungureanu, Budăi, Câciu și mai era unu… Așa, Fifor.

Încerc să nu mai pun paie pe foc și să intru în aceeași sarabandă a acuzelor, încerc să fiu ponderat. Dar deja am reproșat public PSD și dlui Grindeanu că lui Câciu, Budăi și Fifor , deci asumate. Asta înseamnă că, de cu seară, o firmă de consultanță le pregătește, ca de dimineață ei… Nu stau ei să le gândească. Aceste firme de consultanță le dădeau punctaje. Mai mult, se împingeau către presă declarațiile lor, că noi știm cum lucrează aceste companii (…)

Ce vedem la USR nu la fel, nu e o acțiune programată. Sunt unul – doi indivizi, și Ungureanu, care au propria inițiativă și se comportă cum se comportă.

Cu toate acestea, cred că partidele din coaliție și-ar putea recâștiga încrederea oamenilor dacă măcar jumate din timpul pe care-l petrec atacându-i pe alții s-ar concentra pe negocieri și a găsi soluții comune de . (…)

Nu cred că i-ar conveni dlui Grindeanu sau altui lider PSD care ar putea deveni premier, conform protocolului coaliției, ca noi să ne transformăm în ce e azi PSD și (…) să-l tocăm mărunt pe dl Grindeanu”, a mai declarat Ciprian Ciucu despre blocajul din coaliție.

Acesta a rugat apoi PSD, USR și „unul – doi colegi din PNL” să-l lase pe Bolojan să-și pună viziunea în aplicare.