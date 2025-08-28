B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan spune că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Bolojan spune că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 07:53
Bolojan spune că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Cuprins

  • Ce spune premierul
  • Programul Rabla

Ce spune premierul

„În perioada următoare, trebuie să mai adoptăm şi alte legi, unele sunt de corectare de nedreptăţi, altele de reduceri de cheltuieli, altele de a veni cu proiecte de dezvoltare, în aşa fel încât să creăm condiţii de relansare economică. Dar, după ce adoptăm acest pachet, după ce facem o nouă analiză a situaţiei noastre, vom anunţa la jumătatea lunii septembrie aceste lucruri”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, conform Agerpres.

Acesta a menționat că toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care ţin de predictibilitate.

„Să nu facem rău, pentru că aspecte care ţin de ajutoare de stat sau de forme de sprijin de genul acesta trebuie să le luăm într-o manieră bine gândită”, a adăugat premierul.

Programul Rabla

„Ani de zile am pompat sume destul de mari în sistemele de vouchere de tip Rabla. Dar gândiţi-vă că pompând foarte mult în aceste sisteme pentru maşini care nu se fabricau în România deloc, noi, practic, ne-am agravat şi mai mult deficitele de balanţă comercială şi dacă, într-adevăr, dorim să susţinem înlocuirea parcului auto vechi, am respectat toţi indicatorii pe tema asta, şi indirect să ne susţinem industria românească, înseamnă că ar trebui să dimensionăm aceste vouchere pe tipuri de maşini care se regăsesc în producţia din România”, a adăugat premierul.

„Nemaiavând atâţia bani”, s-au redus fondurile pentru această componentă, dar a fost lăsată cu „un centru de greutate pentru ceea ce se produce în România”, a spus Bolojan.

„Este o formulă de a sprijini industria românească. Altfel, nu facem decât să încurajăm importurile şi să contribuim şi mai mult, aşa cum v-am spus, la aceste deficite care ne creează mari probleme. (…) Orice fel de susţinere pentru companii care sunt în România înseamnă sprijin pentru economie. Orice fel de susţinere pentru companii care aduc tehnologii noi în România înseamnă sprijin în anii următori pentru dezvoltare. Orice politici de a susţine dezvoltări de capacităţi energetice în România reprezintă un sprijin indirect pentru toate domeniile. Sunt nişte lucruri pe care le veţi vedea în perioada următoare”, a adăugat el.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Ce procedură va urma președintele Nicușor Dan
Politică
Ilie Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Ce procedură va urma președintele Nicușor Dan
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
Politică
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
Politică
Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
Politică
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
Politică
De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
Politică
Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”
Politică
Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”
Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
Politică
Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei
Ultima oră
08:30 - Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
08:29 - Ilie Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Ce procedură va urma președintele Nicușor Dan
08:18 - Incendiile de vegetație au luat amploare în județul Mehedinți. Ce pagube există
08:15 - Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
07:35 - Tablete pentru mașina de spălat vase, ieftine și eficiente. Iată cum poți să le faci acasă
07:17 - Remedii naturale pentru migrene. Ai nevoie doar de foi de varză sau frunze de hrean
00:18 - Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
00:01 - Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
23:57 - Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
23:48 - Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  