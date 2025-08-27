B1 Inregistrari!
Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari

Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 14:32
Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Pachetul 2 fiscal include noi măsuri care afectează direct oamenii de rând, pe lângă cele de reformă în administrație și reducerea cheltuielilor statului.

Cuprins

  • Ce măsuri vor impacta direct românii
  • Când ar putea fi adoptat noul pachet fiscal

Ce măsuri vor impacta direct românii

În primul rând, este vorba despre majorarea impozitului pe locuințe. A fost vehiculat procentul chiar de 70%!

„E un subiect care se discută în coaliţie şi pe care se va agrea, să sperăm, azi. Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe, vom vedea procentul care va rămâne în discuţie, pentru că, trebuie să fim conştienţi şi sinceri, impozitele pe locuinţe sunt foarte mici acum în România”, a declarat Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, pentru B1 TV.

De altfel, chiar premierul Ilie Bolojan (PNL) a anunțat creșterea impozitelor pe locuințe: „Din toate datele pe care le avem, ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoarea de piață, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”.

Capitalul social pentru înființarea unei firme, care e acum de 1 leu, va fi înlocuit cu un prag diferențiat de 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.

De asemenea, Guvernul va taxa cu 25 de lei fiecare colet în valoare de sub 150 de euro care vine din afara Uniunii Europene. Cele mai multe sunt de pe platforme comerciale din China, precum Temu.

Contribuția pentru sănătate la persoanele care fac profit din PFA va scădea de la 90 la 72 de salarii minime brute.

De asemenea, ar urma să crească impozitul pentru veniturile din investițiile la bursă de la 1 la 3%, pentru cele deținute mai mult de un an, și de la 3 la 6%, pentru cele care sunt deținute mai puțin de un an.

Când ar putea fi adoptat noul pachet fiscal

Potrivit unor surse, Guvernul ar urma să-și asume răspunderea luni seară, în Parlament, pe pachetul 2 fiscal. Măsurile au fost discutate într-o ședință a coaliției, marți după-amiază. La ea a venit pentru scurt timp și președintele Nicușor Dan, care le-a spus liderilor Ilie Bolojan (PNL) și Sorin Grindeanu (PSD) viziunea sa asupra reformei pensiilor speciale ale magistraților.

