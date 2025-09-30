B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
30 sept. 2025, 16:59
Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va returna din banii ce i-au fost alocați pe 2025. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Ce anunț a făcut Nicușor Dan despre bugetul Administrației Prezidențiale
  2. Cum arată rectificarea bugetară

Bugetul Administrației Prezidențiale pe acest an va fi diminuat. Nicușor Dan a anunțat, marți, că instituția va returna o parte din banii ce i-au fost alocați pentru 2025. Președintele a afirmat că pentru mulți români sunt vremuri grele și e „normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv” de redresare fiscal-bugetară a țării.

Ce anunț a făcut Nicușor Dan despre bugetul Administrației Prezidențiale

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice.

La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției.

Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț.

Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Amintim că, într-o conferință de presă de la mijlocul lunii iulie, Dan afirmase că nu-și va reduce din propriul salariu în contextul fiscal-bugetar în care ne găsim. În schimb, „când va veni rectificarea bugetară, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv (…) Putem reduce bugetul Administrației cu 20%, asta înseamnă 20 de milioane de lei, mult mai mult ca 1.000 sau 2.000 de lei pe care i-aș putea reduce eu la salariu”.

Cum arată rectificarea bugetară

Luni seară, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență rectificarea bugetară ce urmează să fie adoptată de Guvern săptămâna aceasta.

Potrivit rectificării, pierd bani instituții ca Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Secretariatul General al Guvernului, dar câștigă bani Ministerele Muncii, Dezvoltării, Energiei, Educației, respectiv Serviciul Român de Informații (SRI).

Odată cu anunțul lui Nicușor Dan, aflăm de ce și bugetul Administrației Prezidențiale va fi diminuat.

