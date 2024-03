Burduja: „Guvernul a adoptat Hotărârea privind reorganizarea Ministerului Energiei. Suntem, probabil, unul dintre cele mai mici ministere”. Câte posturi au fost tăiate (VIDEO)

Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a declarat duminică, pentru B1 TV, că recent în Guvern a fost adoptată o Hotărâre privind reorganizarea ministerului. „Avem undeva la 300 de oameni și am redus undeva cu 8 – 10% numărul de posturi. Anual am economisit două milioane de lei. E suficient? E un început!”, a punctat Burduja.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Burduja, despre reorganizarea Ministerului Energiei

„Noi am adoptat săptămâna asta în Guvern – nu s-a vorbit despre asta, erau alte subiecte mai importante – o Hotărâre de reorganizare a ministerului, în baza a ceea ce Ministerul de Finanțe a cerut anul trecut și cele mai multe instituții au zis ”lasă, că ne lasă până la vară, poate se amână”.

Noi am făcut reorganizarea. Suntem, probabil, unul dintre cele mai mici ministere din Guvern, avem undeva la 300 de oameni și am redus undeva cu 8 – 10% numărul de posturi. Anual am economisit două milioane de lei. E suficient? E un început!”, a declarat ministrul Energiei.

Burduja, despre auditul de la Ministerul Energiei

„Am făcut lucrul acesta după ce mi-am făcut un audit al performanței fiecărui coleg și lucrez foarte bine și cu colegi din Ministerul Energiei, pe care i-am găsit acolo și ești obligat să faci asta, nu poți să te iei la ceartă cu toți cum a făcut sau și am venit și cu colegi de la Ministerul Digitalizării (unde a fost înainte).

Și cred că asta înseamnă să faci administrație. Deci vă răspund foarte clar: da, după 6 luni în Primăria Generală trebuie făcut un audit, cine nu performează pleacă acasă și lasă locul altora, că sunt precedente și la alte primării. La Oradea, s-a făcut o tăiere cred de 30% și primăria a funcționat mult mai bine. La Consiliul Județean la fel. Și nu e singurul exemplu”, a mai declarat ministrul Sebastian Burduja, pentru B1 TV.