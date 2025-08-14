Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt

a vorbit despre direcția politică pe care o vede pentru România. Liderul AUR a dat de înțeles că îl va avea alături pe , câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, chiar dacă acesta se află sub control judiciar, potrivit .

Întrebat de Dan Diaconescu, în emisiunea sa, ce ar face dacă ar ajunge la guvernare, George Simion a adus în discuție programul „Hrană-Apă-Energie”, inițiat de Călin Georgescu în campania prezidențială.

„Noi avem un program articulat de guvernare, avem soluții de la creșterea redevențelor, la impozitarea corectă a multinaționalelor, la un mediu de afaceri echitabil, la reîntoarcerea românilor din diaspora. Noi, ca partid, am adoptat programul Hrană-Apă-Energie. Nu condiționăm numele vreunui ministru în ipoteza lansată de dumneavoastră, avem soluțiile să reparăm aceste fărădelegi care se întâmplă zilele acestea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR susține că planul său vizează creșterea veniturilor bugetare printr-o impozitare echitabilă, sprijinirea mediului de afaceri românesc și repatrierea forței de muncă din diaspora.

În aceeași emisiune, George Simion a respins acuzațiile potrivit cărora ar intenționa „să vândă țara Israelului”, dacă ar ajunge președinte.

„Eu sunt român, sunt creștin ortodox și totodată respect celelalte confesiuni, celelalte credințe. Unii încearcă să ne portretizeze în antisemiți, în partea cealaltă. L-am văzut pe ambasadorul României în Israel cu editoriale veninoase în care denunță antisemitismul meu. Trebuie să fim serioși. Și trebuie să știm prudent, fără excese, să ne găsim locul nostru în lume”, a precizat acesta.