Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia

Adrian A
26 nov. 2025, 17:45
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion și Călin Georgescu vor transforma Ziua Națională în circ. Și nu oriunde, ci la Alba Iulia. Cei doi au anunțat marșuri prin orașul Uniri, însă pe trasee separate.

Simion și Georgescu, scandal de Ziua Națională

Suveraniștii, fie ei împreună, fie separat nu lasă niciun simbol național să le scape necălcat în picioare. Acum se ocupă de Ziua Națională, când ambii au anunțat că își vor aduce oamenii la Alba Iulia.

Așa că de 1 decembrie, orașul Unirii va fi transformat în scenă de circ de cei doi suveraniști.

Ce face Simion de Ziua Națională

George Simion va fi prezent încă din weekend la Alba Iulia, pentru că duminică, 30 noiembrie, are loc congresul național al AUR care va alege conducerea partidului pentru următorii patru ani. La eveniment sunt prezenți în jur de 1000 de delegați ai partidului din toată țara.

În ziua de 1 Decembrie, George Simion a anunțat că va organiza un marș cu plecare din gara CFR, care ar urma să înceapă la ora 09.00. Șeful AUR vrea să strângă, la marșul AUR de la Alba Iulia de 1 Decembrie, în jur de 11.000 de oameni. Într-un video postat pe Facebook, Simion face referire la Marșul Unirii și la primul tur de alegeri prezidențiale anulate de CCR.

Doar că din adevărații patrioți despre care vorbește Simion nu face parte și Călin Georgescu. Marșul lui Simion se termină la Obeliscul lui ”Horea, Cloșca și Crișan”, de unde începe cel al lui Călin Georgescu.

Planurile lui Georgescu pentru Ziua Națională

Fostul candidat prezidențial, actual urmărit penal și judecat, dar „președinte ales” pentru unii a confirmat că merge la Alba Iulia, dar se ferește de George Simion. Călin Georgescu a precizat că va fi prezent la Obeliscul lui ”Horea, Cloșca și Crișan” de unde va pleca în marș cu cei care vor să îl urmeze.

Iar susținătorii lui Georgescu s-au mobilizat și s-au organizat pe autocare pentru a participa la evenimentele de la Alba Iulia, după cum a anunțat Gelu Vișan, care ba e cu Simion, ba cu Georgescu, că și el îi încurcă.

