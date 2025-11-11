B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Campania „Culege binele", inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)

Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)

11 nov. 2025, 12:37
Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)
Banca locală de alimente Sector 6
Cuprins
  1. Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6
  2. Hrana caldă ajunge pe mesele copiilor

Primăria Sector 6 a inițiat o campanie menită să atragă legume și fructe, de la diverși donatori, care sunt transformate în hrană pentru cei care au nevoie de o masă caldă.

Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6

Aproximativ 16 tone de legume și fructe au fost folosite la prepararea hranei distribuită mai multor locuitori din Sectorul 6. Este vorba despre o acțiune inițiată de Primăria Sector 6, prin banca locală de alimente, intitulată „Culege binele”. Dacă această inițiativă nu ar fi existat, legumele și fructele ar fi ajuns la gunoi. Acum, însă, oamenii aflați în nevoie se bucură de mese calde.

La banca locală de alimente a Sectorului 6, alimentele sunt sortatate. Mai apoi, acestea sunt preluate și pregătite într-o bucătărie echipată cu aparatură modernă, de bucătari profesioniști. Aceștia lucrează sub îndrumarea unui spcialist în nutriție.

„Ne bazăm foarte mult pe donatori. Am inițiat o campanie pe care am denumit-o «Culege binele», în care producătorii locali ne donează legume și fructe. Am adunat până acum peste 16 tone de legume și fructe de la partenerii noștri. O campanie care se adresează celor care produc mai mult în vârf de sezon și pentru care desfacerea este o problemă”, a declarat reprezentantul Băncii locale de alimente.

Potrivit spuselor sale, legumele și fructele sunt transformate în hrană care este împărțită celor aflați în nevoie, în cadrul programelor sociale derulate de Primăria Sector 6. Astfel, alimentele sunt sortate cu atenție și preparate:

„Luăm aceste legume și fructe și le transformăm în mese calde, în cadrul programelor noastre. Toate produsele primite de la donatorii noștri în cadrul campaniei «Culege binele», trec printr-un proces atent de selecție, de sortare, după care să transformă în mese de calitate pentru beneficiarii noștri”.

Hrana caldă ajunge pe mesele copiilor

Preparatele alimentare sunt ambalate în caserole și contrainere, în condiții igienice. Alimentele sunt livrate, de Primăria Sector 6, celor peste 3.200 de copii care beneficiază de hrană caldă prin programele „Școală după școală” și programul național „Masă sănătoasă”.

„Să gătești pentru copii nu este doar o profesie care bucură permanent sufletul”, spune bucătarul profesionist Maria.

Hrana preparată din aceste legume și fructe este destinată și celor 600 de beneficiari ai serviciilor Cantinei sociale. Aceștia au posibilitatea, datorită programelor sociale să beneficieze de o masă caldă, zilnic.

Din această perspectivă, banca locală de alimente a Sectorului 6 este un proiect unic în România, singurul de acest fel inițiat de o instituție publică. Operatorii economici care doresc să doneze surplusul de legume și fructe pentru  această campanie beneficiază și de avantaje fiscale. Conform reglementărilor în vigoare, donatorii beneficiază de avantajele conferite de Legea 217/2016:

„Donatorii beneficiază de avantajele fiscale ale legii 217 din 2016. Ei pot deduce contravaloarea bunurilor donate, inclusiv TVA-ul”.

