Când vom afla numele viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Nicușor Dan clarifică speculațiile din spațiul public

Când vom afla numele viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Nicușor Dan clarifică speculațiile din spațiul public

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 16:26
Când vom afla numele viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Nicușor Dan clarifică speculațiile din spațiul public
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Numele viitorilor șefi ai serviciilor de informații vor fi confirmate oficial atunci când va exista susținere parlamentară pentru ei. Nicușor Dan a ținut să clarifice speculațiile pe acest subiect.

Cuprins:

  • Nicușor Dan, despre viitorii șefi SRI și SIE
  • Ce speculații circulă în spațiul public
  • Cum va nominaliza șefii serviciilor secrete

Nicușor Dan, despre viitorii șefi SRI și SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu va face publice numele persoanelor pe care dorește să le nominalizeze pentru șefia serviciilor de informații. Șeful statului a precizat că nu va face nici o nominalizare până nu va exista un acord. El a precizat că nu dorește să provoace o criză politică prin nominalizările pe care le va face.

„Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan.

Clarificările președintelui vin după ce în spațiul public au apărut mai multe nume ale unor posibili șefi ai serviciilor secrete. De altfel, în urmă cu aproximativ o lună, într-o conferință de presă, Nicușor Dan spunea că va nominaliza viitorii șefi ai serviciilor secrete în următoarele săptămâni. La vremea respectivă, le susținea că are în vedere câteva nume, trei sau patru, pentru cele două poziții.

Ce speculații circulă în spațiul public

În ultima săptămână, în spațiul public au apărut mai multe nume, ale unor posibili candidați la conducerea serviciilor secrete. Este vorba despre avocatul Gabriel Zbârcea, diplomatul Gabriel Lazurca, Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, sau Mircea Abrudean, șeful Senatului, au fost numele vehiculate în spațiul public ca posibile propuneri pentru conducerea SRI și SIE.

De asemenea, o altă speculație l-a vizat pe europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost premier și ministru al Economiei. Acesta a fost văzut ca potențial înlocuitor al lui Gabriel Vlase la conducerea SIE.

Trebuie spus că postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după ce fostul director, Eduard Hellvig, a decis să demisioneze.

La rândul său, șeful SIE, Gabriel Vlase a fost contestat după ce s-a aflat că folosește resursele serviciului pentru a călători în interes propriu. Pasionat de curse auto, acesta a zburat la Abu Dhabi la pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1. S-a întâmplat pe 8 decembrie în contextul anulării alegerilor prezidențiale, de către CCR, din cauza interferenţelor străine în procesul electoral.

Cum va nominaliza șefii serviciilor secrete

Tot referitor la nominalizarea viitorului șef al SRI, anterior, pe 14 iulie, Nicușor Dan susținea că nu vrea să facă jocuri politice și își dorește să identifice persoane care să obțină votul parlamentului. Întrebat cum a făcut analiza privind numirea noilor şefi, Nicuşor Dan a răspuns că va face o propunere oficială când va avea susţinerea Parlamentului.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

La acel moment, președintele spunea că a avut discuții pe acest subiect cu partidele, înainte de formarea guvernului. El spunea că va face propunerile după o analiză a situației.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, spunea Nicuşor Dan.

