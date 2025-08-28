Capcanele ascunse în Pachetul 2 de austeritate. Guvernul Bolojan legalizează politizarea funcțiilor publice și epurările. Lipsesc măsurile de stopare a risipei de bani publici

Guvernul pregătește cel de-al doilea pachet de măsuri de care, teoretic are și o componentă care ar trebui să reformeze administrația locală. În realitate, a cedat în fața primarilor și președinților de consilii județene, iar schimbările nu vor viza măsuri de eficientizare a cheltuirii banului public.

Cuprins:

Pachetul 2 de austeritate încurajează risipa de bani publici

Politizarea excesivă a funcțiilor publice

Măsura blochează promovările funcționarilor de carieră

Cum reacționează reprezentanții funcționarilor

Primarul Galațiului este de acord cu politizarea

„Evaluarea” funcționarilor pretext pentru epurări

Proiectul a primit aviz negativ de la ANFP

Primarii capătă imunitate în fața legii

Pachetul 2 de austeritate nu oprește risipa

Așa cum au fost gândite, măsurile din pachetul doi nu fac decât să mute presiunea financiară de la pe spatele cetățenilor. Practic primarii vor lua mai mulți bani de la cetățeni pentru a nu mai solicita alocări financiare de la guvern.

În acest context, pe de-o parte, majorarea impozitelor locale cu până la 70%, concomitent cu măsurile de coerciție menite să scoată banii din buzunarele românilor, indiferent de situația acestora, vor aduce mai mulți bani la bugetele primăriilor. Pe de altă parte, lipsește un mecanism care să impună primarilor și președinților de consilii județene să prioritizeze repartizarea fondurilor în funcție de interesele reale ale comunităților.

De asemenea, nu au fost propuse nici reguli care să ducă la eficientizarea cheltuielilor administrației publice locale. Mai mult, pachetul doi nu conține proceduri de verificare și control a oportunității și legalității modului de cheltuiere a fondurilor publice și nici sancțiuni pentru cei care nu se conformează.

În aceste condiții, una peste alta pachetul doi pune la dispoziția primarilor mai mulți bani, fără să ia măsuri pentru oprirea risipei. Banii vor putea fi direcționați, ca și până acum, pe paranghelii, rețele de firme clientelare, achiziții supraevaluate etc.

Politizarea excesivă a funcțiilor publice

O altă capcană ascunsă în Pachetul 2 este reglementarea ce va permite politizarea activității în instituțiile . Or, cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemul public este tocmai politizarea excesivă. Sub pretextul necesității adoptării măsurilor de austeritate în pachetul legislativ au fost strecurate capcane care vor da mai multă putere primarilor și președinților de consilii județene și, totodată, le vor conferi imunitate în fața legii.

Astfel, la propunerea Asociației Municipiilor din România toate funcțiile publice de conducere din primării, de la directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii vor fi ocupate de oameni numiți de primari. Aceștia vor putea ocupa aceste poziții pe toată durata acestuia. Măsura va duce la politizarea primăriilor și, totodată, la deprofesionalizarea acestor funcții și nu numai.

În acest sens, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație trage un semnal de alarmă în legătură cu această inițiativă pe care o consideră scandaloasă și periculoasă.

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția opiniei publice asupra unei inițiative scandaloase, periculoase și halucinante pentru stabilitatea funcției publice: Asociația Municipiilor din România propune ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție”, a fost acuzația publică a FNSA, printr-un comunicat de presă.

Măsura blochează promovările funcționarilor de carieră

Mai departe, o astfel de măsură va duce la blocarea oricărei avansări a funcționarilor de carieră. Fără carnet de partid și fără acordul primarului, nici un profesionist nu va mai putea promova într-o poziție superioară.

Ajunși într-o astfel de situație, funcționarii de carieră au două opțiuni. Fie se vor mulțumi să rămână executanți până la pensionare, fie vor părăsi primăriile și își vor căuta alte locuri de muncă în care își vor putea împlini aspirațiile profesionale.

Acest lucru va duce, pe termen mediu și lung, la un exod de funcționari profesioniști din primării și consilii județene și, implicit, la deprofesionalizarea acestor instituții. Vor rămâne, logic, oamenii mai puțin pregătiți și competenți, plafonați, fără aspirații profesionale, care nu vor face decât să execute ceea ce li se cere.

„Această propunere nu reprezintă o reformă, ci o tentativă de transformare a administrației publice locale într-un sistem de sinecuri politice! Cu alte cuvinte, se urmărește eliminarea oricărei garanții de independență și profesionalism, pentru ca primarii să-și poată numi nestingheriți protejații”, se mai arată în comunicatul FNSA.

Cum reacționează reprezentanții funcționarilor

Bogdan Șchiop, președintele FNSA, atrage atenția că în administrația publică sunt numeroși pensionari speciali, pe care Guvernul îi va ocoli și la acest pachet 2. Cei care vor avea de suferit, de pe urma măsurilor impuse de Ilie Bolojan vor fi angajații fără relații și funcționarii tineri. Legat de tineri, liderul FNSA a punctat că funcționarii sub 30 de ani reprezintă doar 7% dintre angajații din administrația publică, unde sunt circa 132.000 de posturi..

„Este o politizare mascată, deși politicienii vorbesc de responsabilitate, transparență și așa mai departe. (…) Prin ceea ce vor să facă, distrug eșalonul doi din administrație. Majoritatea au dat concurs pe post. Ei (n.r. – guvernanții și partidele) spun să plece 40.000. Să plece, dar să nu mai angajeze după, pentru că de fapt ne vom trezi că după concedieri o să-și aducă oamenii”, a precizat liderul FNSA, citat de .

El a spus că Guvernul ar trebui să-și mute atenția spre polițiile locale, unde funcții de conducere sunt ocupate de pensionari speciali care au ieșit din activitate la 48-50 de ani doar ca să se reangajeze la stat.

Primarul Galațiului este de acord cu politizarea

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, este de acord că politizarea funcțiilor de conducere din primării, cu toate consecințele care decurg de aici. Ionuț Pucheanu consideră normal ca funcționarii de carieră să fie înlocuiți cu oameni numiți politic de primari.

„Mi se pare normal. Cum e și cazul acum cu city managerul (n.r.- administratorul public al unui municipiu). Nu m-aș duce așa jos (n.r. – în ierarhia publică) până la șefi de serviciu, dar la directori ar fi cazul”, a declarat Ionuț Pucheanu.

El susține că unii dintre directori sunt prea vechi în funcție, de 20 de ani, fiind promovați pe vremea altor primari. Însă aceasta este esența legii funcționarilor publici. Continuitatea activității într-o primărie sau într-un consiliu județean depinde de stabilitatea funcționarilor publici. Altfel, cu fiecare schimbare de primar, s-ar produce blocaje în activitate.

„Nu e normal ca un nou primar sau viitorul primar să nu-și poate face o echipă. Oamenii aceștia se simt foarte liberi, știu că nu are ce să li se întâmple, nu pe parte legală, că aici toți răspundem. Poți moșteni directori legați sufletește de fostul primar sau care au orientări politice diferite și să aibă rețineri în ceea ce privește implementarea proiectelor. Noi vrem să tragem împreună când este un madat și eventual să plecăm împreună, dacă nu sunt realeși. Noi asta am cerut, să putem fi o echipă”, este de părere Pucheanu, conform sursei citate mai sus.

„Evaluarea” funcționarilor pretext pentru epurări

La începutul acestui an, Asociația Municipiilor din România a solicitat, prin parlamentarii PSD și PNL, promovarea unei legi care să permită evaluarea anuală a lucrătorilor bugetari. Pe de altă parte, sindicaliștii din administrație au avertizat că o asfel de inițiativă va duce la abuzuri din partea politicienilor și la epurări de funcționari, pe criterii politice.

De altfel, sindicaliștii nu sunt singurii care sunt de această părere. Cunoscutul economist Mircea Coșea a comparat, într-o emisiune la B1 TV, concedierile în masă puse la cale de Ilie Bolojan cu epurările comuniste din perioada Anei Pauker, când angajații fără carnet de partid erau dați afară. El a declarat că vor rămâne în sistem doar cei cu relații politice, în vreme ce profesioniștii vor fi trimiși acasă.

„Vor fi dați afară cei care nu au prieteni, care nu au rude, care nu sunt în partid, care sunt antipatizați de șefi și vor rămâne în continuare cei care au pile, relații, sunt partinici, ca să spun așa. Prin lucrurile acestea ne apropiem de perioada Ana Pauker. Atunci era așa. Șeful intra în birou și spunea: «ești în PCR?» «Nu.» «Pleacă acasă!». Așa este și acum”, a avertizat economistul, la B1 Tv

Proiectul a primit aviz negativ de la ANFP

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a dat aviz negativ proiectului legislativ inițiat la propunerea AMR. De asemenea, inițiativa a fost avizată negativ și de Consiliul legislativ care a arătat că, pe parcursul carierei, un funcționar public este evaluat profesional de fiecare dată când trece de la o treaptă profesională la alta.

Mai mult, se arată, pentru a-și îmbunătăți abilităților și pregătirea profesională, funcționarii au nevoie de programe de formare permanentă. Or, statul nu este capabil să asigure astfel de programe de de formare și perfecționare profesională, din motive legate de constrângeri bugetare.

Cu toate acestea, proiectul de lege a trecut tacit de Senat și a ajuns la Camera Deputaților unde urmează să fie discutate la Comisia juridică, Comisia de administrație și Comisia de muncă.

În pachetul 2, Guvernul propune ca evaluarea funcționarilor să aibă loc la fiecare patru ani.

Primarii capătă imunitate în fața legii

O altă prevedere ascunsă în pachetul 2 propus de Ilie Bolojan va scăpa primarii și șefii de consilii județene de răspundere în fața legii. Astfel, aceștia nu vor mai fi sancționați pentru ilegalitățile comise de funcționarii aflați în subordinea lor. O astfel de prevedere îi va salva pe mulți primari de răspundere penală în cazuri de corupție.

De exemplu, un caz precum cel de la Mangalia nu ar mai exista deoarece funcționarii primăriei au fost cei care au efectuat, efectiv, activitățile ilegale pentru care a fost acuzat edilul Cristian Radu. Aceasta chiar dacă funcționarii au acționat la cererea primarului.