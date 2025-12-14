O inițiativă legislativă depusă în Parlament propune o schimbare majoră pentru micii comercianți, prin înlocuirea caselor de marcat clasice cu soluții digitale. Proiectul vizează reducerea costurilor administrative și simplificarea relației cu autoritățile fiscale, prin utilizarea unor aplicații certificate.

Ce presupune propunerea de „casă de marcat pe telefon”

Deputatul USR Andrei Plujar a depus o inițiativă legislativă care permite comercianților să folosească telefonul, tableta sau calculatorul drept casă de marcat. Condiția esențială este instalarea unei aplicații software aprobate de , capabile să îndeplinească funcțiile unui aparat fiscal clasic.

Măsura ar permite vânzarea din orice locație, inclusiv din ferme, piețe sau târguri, fără achiziționarea unor echipamente fizice costisitoare și dificil de întreținut. Aplicația ar transmite automat datele fiscale către ANAF și ar emite bonuri fiscale exclusiv în format electronic, eliminând hârtia și procedurile greoaie.

„«Casa de marcat virtuală» este menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor, oferindu-le un instrument digital sigur, flexibil și accesibil”, a declarat deputatul USR de Caraș-Severin Andrei Plujar.

Cum ar funcționa casa de marcat electronică fiscală virtuală

Inițiativa introduce conceptul de aparat de marcat electronic fiscal virtual, cunoscut sub acronimul AMEF-V, care ar funcționa sub forma unei aplicații software certificate. Aceasta ar înlocui complet aparatele fizice, îndeplinind cerințele legale de înregistrare și raportare fiscală.

„În locul casei de marcat clasice, vor putea folosi telefonul sau tableta și o aplicație certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile”, a mai explicat parlamentarul. Sistemul ar fi mai ușor de actualizat, adaptabil la modificări legislative și mult mai accesibil pentru antreprenorii aflați la început de drum.

Totodată, transmiterea automată a datelor către ANAF ar elimina riscul erorilor umane și ar reduce birocrația, fără a slăbi controlul fiscal. „În acest fel, întărim și capacitatea statului de a controla și reduce evaziunea fiscală”, a subliniat Andrei Plujar, potrivit stiripesurse.ro.

De ce este invocat modelul european și ce beneficii ar putea apărea

Inițiatorii proiectului arată că soluții similare sunt deja implementate în mai multe state europene, cu rezultate pozitive atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autorități. În Franța sunt utilizate sisteme software securizate, în Belgia funcționează modele hibride hardware-software, iar Italia folosește bonuri electronice cu semnătură digitală.

În Austria și Germania, tranzacțiile sunt protejate prin criptografiere la sursă, demonstrând că digitalizarea fiscală poate fi sigură și eficientă. Adoptarea unui sistem similar în România ar putea reduce semnificativ costurile pentru comercianți și ar încuraja conformarea voluntară.

Prin această inițiativă, USR susține că antreprenorii ar beneficia de flexibilitate crescută, iar statul ar câștiga un instrument modern de monitorizare , adaptat economiei digitale.