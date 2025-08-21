Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: „La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat” (VIDEO)

Deputatul Cătălin , a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre gravitatea economice din România, menționând că țara cheltuiește mai mult decât încasează din taxe și impozite, având nevoie de împrumuturi.

Drulă a afirmat că scăderea credibilității poate conduce la dobânzi mai mari și la dificultăți financiare severe, evidențiind faptul că România cheltuiește anual peste 50 de miliarde de lei doar pentru dobânzi.

Cuprins:

Cât de gravă e situația economică, de fapt, în România

Întrebat cât de gravă e situația economică, de fapt, Drulă a spus:

“E foarte simplu. La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat. Cine ne împrumută? Că poate pare, așa, că vin de undeva banii ăștia, fără limită. Ne împrumută bănci, fonduri de investiții, până la urmă, tot niște oameni, care se gândesc dacă la scadența împrumutului, câteodată ne împrumută pe un an, câteodată pe 5 ani, pe 10 ani, până la 30 de ani, și oamenii se întreabă dacă își mai primesc banii la scadență.

Asta este credibilitatea ta și în momentul în care credibilitatea scade, da, te poți împrumuta în continuare, dar la dobânzi mai mari, devine cămătărească toată treaba, la rata dobânzilor, mă refer, 6-7 % deja este foarte mare și ne sufocă”, a explicat deputatul USR.

Câți bani cheltuie România, în acest ani, doar pe dobânzi

“Cheltuim peste 50 de miliarde de lei anul ăsta pe dobânzi. Dacă ar ajunge 10 sau 15 sau cine știe ce altă sumă, da, duce la imposibilitatea de a plăti, unele din lucrurile pe care bugetul trebuie să le plătească. Evident că se prioritizează lucrurile astea și o să ajungă tot să fie plătite, dar ori rămâi în zona de credibilitate și de aterizare controlată ori te duci într-o zonă de prăbușire.

Aici nu e de panică. Asta este o realitate, e matematică. Au fost mințiți oamenii ani și ani de zile. Știi cum e, e ca la o familie, unii dintre noi ne panicăm mai repede, alții zic lasă că mai iau un împrumut, mai deschid un împrumut un pic. Se tem și prietenii de la care poți să împrumuți banii. Mie, în 2021, mi se părea gravă situația, când eram la guvernare.

Se pare că a mai putut să țină 3 ani, adâncindu-ne și adâncindu-ne, și adâncindu-ne în această groapă. Acum, nu mă mai uit către trecut, ne uităm către viitor, suntem aici și trebuie luate aceste măsuri”, a declarat Drulă.