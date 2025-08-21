B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: „La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat” (VIDEO)

Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: „La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat” (VIDEO)

Ana Maria
21 aug. 2025, 17:20
Cătălin Drulă a explicat cât de gravă e situația economică în România: La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat (VIDEO)
Sursa foto: USR / Facebook

Deputatul Cătălin Drulă, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre gravitatea situației economice din România, menționând că țara cheltuiește mai mult decât încasează din taxe și impozite, având nevoie de împrumuturi.

Drulă a afirmat că scăderea credibilității poate conduce la dobânzi mai mari și la dificultăți financiare severe, evidențiind faptul că România cheltuiește anual peste 50 de miliarde de lei doar pentru dobânzi.

Cuprins:

  • Cât de gravă e situația economică, de fapt, în România
  • Câți bani cheltuie România, în acest ani, doar pe dobânzi

Cât de gravă e situația economică, de fapt, în România

Întrebat cât de gravă e situația economică, de fapt, Drulă a spus:

“E foarte simplu. La 3 lei pe care România îi adună din taxe și impozite, cheltuiește 4. Al patrulea e împrumutat. Cine ne împrumută? Că poate pare, așa, că vin de undeva banii ăștia, fără limită. Ne împrumută bănci, fonduri de investiții, până la urmă, tot niște oameni, care se gândesc dacă la scadența împrumutului, câteodată ne împrumută pe un an, câteodată pe 5 ani, pe 10 ani, până la 30 de ani, și oamenii se întreabă dacă își mai primesc banii la scadență.

Asta este credibilitatea ta și în momentul în care credibilitatea scade, da, te poți împrumuta în continuare, dar la dobânzi mai mari, devine cămătărească toată treaba, la rata dobânzilor, mă refer, 6-7 % deja este foarte mare și ne sufocă”, a explicat deputatul USR.

Câți bani cheltuie România, în acest ani, doar pe dobânzi

“Cheltuim peste 50 de miliarde de lei anul ăsta pe dobânzi. Dacă ar ajunge 10 sau 15 sau cine știe ce altă sumă, da, duce la imposibilitatea de a plăti, unele din lucrurile pe care bugetul trebuie să le plătească. Evident că se prioritizează lucrurile astea și o să ajungă tot să fie plătite, dar ori rămâi în zona de credibilitate și de aterizare controlată ori te duci într-o zonă de prăbușire.

Aici nu e de panică. Asta este o realitate, e matematică. Au fost mințiți oamenii ani și ani de zile. Știi cum e, e ca la o familie, unii dintre noi ne panicăm mai repede, alții zic lasă că mai iau un împrumut, mai deschid un împrumut un pic. Se tem și prietenii de la care poți să împrumuți banii. Mie, în 2021, mi se părea gravă situația, când eram la guvernare.

Se pare că a mai putut să țină 3 ani, adâncindu-ne și adâncindu-ne, și adâncindu-ne în această groapă. Acum, nu mă mai uit către trecut, ne uităm către viitor, suntem aici și trebuie luate aceste măsuri”, a declarat Drulă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
Politică
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile
Politică
PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile
Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
Politică
Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
Politică
Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan: „Aderarea la OCDE în 2026 nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Aderarea la OCDE în 2026 nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme”
Fonduri europene pentru sinistrații din județele Neamț și Suceava. Comisia Europeană a alocat 15 milioane de euro
Politică
Fonduri europene pentru sinistrații din județele Neamț și Suceava. Comisia Europeană a alocat 15 milioane de euro
Emil Boc continuă seria atacurilor la adresa USR. Primarul municipiului Cluj s-a dezlănțuit: „Au distrus tot ce au prins. Nu au pus o cărămidă, doar au demolat!”
Politică
Emil Boc continuă seria atacurilor la adresa USR. Primarul municipiului Cluj s-a dezlănțuit: „Au distrus tot ce au prins. Nu au pus o cărămidă, doar au demolat!”
Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul
Politică
Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul
PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
Politică
PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
Stelian Bujduveanu, despre problema apei calde, în București: „Astăzi, ar trebui să fie rezolvată problema”
Politică
Stelian Bujduveanu, despre problema apei calde, în București: „Astăzi, ar trebui să fie rezolvată problema”
Ultima oră
19:58 - Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
19:34 - (VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
19:25 - Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
18:58 - O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec
18:54 - Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
18:28 - Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
18:19 - Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
17:54 - Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
17:54 - Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
17:50 - Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse