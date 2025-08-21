Cătălin Drulă, fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a declarat că e decis să candideze la Primăria Capitalei și speră să obțină sprijinul PNL și al altor mici partide din București. El a mai spus că are deja susținerea președintelui Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei

Ce a spus Drulă despre susținerea din partea lui Nicușor Dan

„Eu vreau să candidez, da, din partea USR. Mi-aș dori să avem și sprijinul PNL și suntem în discuții pe tema asta. Știu că și Ilie Bolojan vrea să avem Poate reușim să avem o susținere mai largă, mai sunt partide mici în București și în mare parte programul pe care-l susțin noi îl susținem și ar fi bine să nu împărțim votul pe partea asta. Avem lecții amare din trecut… Evident, suntem deschiși să avem un dialog.

Deci o candidatură comună pe zona asta cred că e de dorit, mai ales că pericolul extremist paște, pericolul unei restaurații a mafiilor asupra bugetului Bucureștiului paște, o restaurație a golirii bugetului Capitalei”, a declarat fostul ministru USR al Transporturilor.

„Pe partea cealaltă, eu cred că avem o oportunitate mare. Nicușor Dan (…) a spus că el poate ajuta Bucureștiul mai mult ca președinte, or eu cred că ăsta e un lucru real și pentru asta depinde și de cine va conduce Bucureștiul.

Eu . Cu susținerea lui Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan cred că putem avea resursele pentru București. Nu vrem bani din altă parte, banii noștri, ai bucureștenilor, ăia pe care-i trimitem la bugetul de stat, dar nu mai vrem din pix să fie tăiat de la Primăria Capitalei. Deci din taxele plătite de oameni. (…)

Cel mai mult a suferit orașul ăsta din cauză că banii au fost tăiați și dați la Ilfov și la sectoare. Deci un primar general, dacă stă cu frână din partea Guvernului… Teama a fost că devine o mare figură politică și (râde)… da… eu nu-mi doresc asta (să candideze apoi la Președinție)!

Eu vreau să fiu primar la București, mă pasionează, sunt bucureștean, aici am copilărit, m-am îndrăgostit, îmi cresc copiii, știu orașul ăsta și l-am bătut dintr-un capăt în altul. (…) Chiar vreau să fac lucruri bune pentru orașul ăsta, nu-mi caut un job. Avem idei de proiecte”, a mai declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.