Cătălin Drulă își cheamă contracandidații la dezbateri. Ce spune despre sondaje

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, își cheamă oponenții la dezbateri pe programele pentru București.

Drulă își cheamă contracandidații la dezbateri

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei spune că, din punctul său de vedere, este foarte important ca cei care au intrat în cursa pentru București să vină la dezbateri. Drulă afirmă că e mult mai important să stai față în față cu oponenții și se îți expui proiectele decât să comanzi sondaje.

„Nu există nicio dezbatere în momentul de față, din câte știu eu. Dacă cumva mă înșel, e foarte bine. Dacă confirmă contracandidații mei, nu e nicio problemă. Dar asta pare să fie situația noastră de față, că nu avem dezbateri.

Eu candidez pentru programul pe care îl am. Nu mă interesează problemele de tactică electorală, eu nu sunt analist politic, eu sunt un candidat care are un program în fața cetățenilor și mă interesează doar relația directă cu electoratul. Eu sunt candidat. Candidatul trebuie să aibă proiecte, programe și să aibă o relație directă cu cetățenii și să treacă o campanie prin dezbateri.”, a declarat pentru Hotnews.

Ce spune despre sondaje

Candidatul USR pentru Primăria Generală spune că nu crede foarte mult în .

„Cel mai bun sondaj e la urnă. Și după orice sondaj care a apărut în general, în alegerile trecute, nu ne-am fi putut lua pentru rezultatele care au fost finale, mai ales în perioada recentă.

Deși au un rol sociologic sau de politică publică, sondajele se pun excesiv în discuții, în loc de dezbatere pe idei și pe teme. Se pun în zona de tactică și, dacă pot să zic mai colocvial, de chichițibușerie. Chibiți de pe margine. Adică pariuri. Alegerile și democrația nu sunt pariuri.”, a declarat candidatul USR la Primăria Capitalei.