Cătălin Drulă nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre sondaje

Candidatul USR, Cătălin Drulă, exclude orice posibilitate de a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei.

Ce spune Cătălin Drulă despre cursa pentru Primăria Capitalei

„Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig. Eu am încredere în proiectul pe care îl avem, merg cu inima deschisă şi cu capul sus în faţa alegătorilor. Există o susţinere enormă şi un entuziasm pentru acest proiect şi sunt convins că vom câştiga.”, a declarat Cătălin Drulă.

Nu sunt scenarii care să îl ducă la decizia de a renunța, mai spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

„Cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici. Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi. Dar până atunci eu cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri.”, a menţionat Cătălin Drulă la Digi24.

Alegerile pentru primari ar trebui să fie în două tururi

„Normalitatea democraţiei către care tindem este să avem alegeri în care oamenii să voteze şi cel care ia cel mai multe voturi în acest sistem, cum votăm într-un singur tur, să meargă mai departe şi să-şi pună planul în aplicare. Aceste discuţii ne-au otrăvit întreg anul trecut. Mi-aduc aminte, apeluri, domnul Ciucă era cât pe ce să câştige alegerile, trebuia toată lumea să se dea din faţa lui.

Eu nu vreau să facă apel la trecut şi mă interesează mai puţin să vorbim despre persoane, deşi cred că mai multă decenţă nu ar stricat şi vreau să vorbim despre proiecte. Îi aştept aici, la dezbateri despre bugete, despre urbanism, despre un singur oraş, nu şapte oraşe fragmentate, despre cum ar putea orice fel de primar să facă vreun pic de treabă în Capitală.”, a mai declarat .