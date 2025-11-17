Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, susține că are cel mai puternic proiect de dezvoltare a Bucureștiului și deja are în minte oamenii și pașii pentru a implementa viziunea sa. Drulă a mai spus că în echipa sa extinsă îl consideră și pe președintele Nicușor Dan. „Cu acest aliat important, puternic pentru București, la Cotroceni, putem să facem lucrurile în ordine”, a afirmat candidatul USR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce crede Drulă în șansele sale în cursa pentru Primăria Capitalei

„Eu cred că avem proiectul cel mai puternic, care stârnește entuziasm. Văd asta în toate dialogurile pe care le avem pe stradă cu bucureștenii. .

Avem încredere în ceea ce facem și că e un proiect bun. Toată viața mea am lucrat doar în lucruri în care cred și dacă n-am mai crezut în ele, am ieșit. Cred foarte tare în proiectul pe care-l putem face pentru București.

Am în minte oamenii, echipele pe care să le formez, cum să începem și cumva în echipa noastră extinsă , pentru că cu acest aliat important, puternic pentru București, la Cotroceni, putem să facem lucrurile în ordine.

Fac această presiune pe clasa politică să trecem , să avem , un urbanism coerent și să facem proiectele mari de dezvoltare ale acestui oraș”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.