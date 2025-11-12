B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul candidatului USR pentru bucureșteni (VIDEO)

Cătălin Drulă și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul candidatului USR pentru bucureșteni (VIDEO)

Adrian A
12 nov. 2025, 14:22
Cătălin Drulă și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul candidatului USR pentru bucureșteni (VIDEO)

Cătălin Drulă este primul intrat în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă și-a depus astăzi candidatura la Biroul Electoral București.

Cătălin Drulă, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a venit la Biroul Electoral București însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari, membri și simpatizanți ai partidului.

„”Le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au semnat pentru o alternativă onestă şi competentă pentru oraşul nostru. Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru reţele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea şi putem merge pe drumul onest început de Nicuşor Dan.”, a fost mesajul transmis de candidatul USR.

”Cătălin Drulă este omul potrivit pentru a repune Bucureştiului pe direcţia corectă, una a seriozităţii, a competenţei şi a transparenţei. Această campanie este despre a reconstrui încrederea oamenilor într-o administraţie corectă.”, a declarat, la rândul său, Dominic Fritz, preşedintele USR.

Proiectele lui Cătălin Drulă pentru Capitală

Un singur București, cu un singur primar, își dorește Cătălin Drulă.

„Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan.

„Dacă New Yorkul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR pentru Primăria Generală.

Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă este deputat de Timiş la al treilea mandat. În decembrie 2020 a fost numit ministru al Transporturilor şi Infrastructurii. De profesie inginer software, acesta a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în ţară şi a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT.

În iunie 2022, Cătălin Drulă a fost ales preşedintele USR din primul tur al alegerilor interne.

În iunie 2024, Drulă a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al partidului, după aproape doi ani de mandat, în urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie, când alianţa Dreapta Unită, formată din USR, Forţa Dreptei şi PMP a ieşit pe locul trei, după PSD-PNL şi AUR.

Tags:
Citește și...
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
Politică
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Politică
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Politică
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
Politică
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO
Politică
Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO
Călin Georgescu a fost agent sau colaborator SIE? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan
Politică
Călin Georgescu a fost agent sau colaborator SIE? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan
Primarul pe care și-l dorește Nicușor Dan pentru București. Ce spune despre întâlnirea cu Cătălin Drulă
Politică
Primarul pe care și-l dorește Nicușor Dan pentru București. Ce spune despre întâlnirea cu Cătălin Drulă
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”. Ce trebuie să știe acum cei care cumpără sau vând locuințe? Reguli stricte pentru dezvoltatori
Politică
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”. Ce trebuie să știe acum cei care cumpără sau vând locuințe? Reguli stricte pentru dezvoltatori
Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”
Politică
Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”
Ultima oră
17:12 - Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:58 - Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:28 - Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon