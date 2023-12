Cătălin Drulă (USR): România a împrumutat în acest an 205 miliarde de lei, un record. Deficitul real va fi în jur de 7%. PNL, care a ajuns sluga PSD, crește taxele și împreună duc țara spre faliment (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a acuzat că e un haos total în finanțele țării și că guvernanții nu se gândesc decât la alegeri și la în cazul bugetului mincinos pe care l-au făcut pentru 2024.

Drulă a mai afirmat că deficitul bugetar pe 2023 va sări de 6%, deși ținta asumată de Guvern e de 4,4%, și că ne paște falimentul dacă guvernanții nu iau măsuri de redresare. Liderul USR a mai ținut să precizeze că Guvernul a împrumutat 205 miliarde de lei numai anul acesta și să amintească faptul că PSD n-ar fi putut să crească taxele fără ajutorul PNL.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Drulă: E haos în finanțe, deficitul va sări de 6%

„E o debandadă absolută în finanțele publice. Acest Guvern a depășit niște linii roșii pe care niciun alt guvern de după Revoluție nu le-a încălcat oricât de grea a fost situația fiscală a țării în anumite momente. Ordonanțe după Ordonanțe de urgență…

Am văzut în ultimele luni cum se dă derogare de la tot cadrul legislativ care practic nu i se mai aplică dlui Boloș, ministrul Finanțelor de la PNL, și dlui Ciolacu, premierul României. Fie că e vorba de Legea finanțelor publice, Codul fiscla, Legea responsabilității fiscale… Acum vedem …

Deci România e guvernată de niște amantori care nu mai știu cum să cârpească sacul și principala lor preocupare e să păstreze aparențele. E o gvernare bazată e minciună care ascunde starea reală a finanțelor țării.

Din informațiile pe care le avem, deficitul pe cash va fi undeva peste 6% din PIB, deși bugetul era construit pe maximum 4,4%. Și suntem singura țară din UE în procedură de deficit excesiv… Deficitul real, care include și facturile neplătite, cel la care se raportează și UE, va fi în jur de 7% din PIB”, a declarat președintele USR, pentru B1 TV.

Drulă: Guvernul a împrumutat o sumă record în 2023

„Încă o cifră: România a împrumutat în acest an 205 miliarde de lei, un record absolut oricum am lua-o. E calea către faliment a statului. Am ajuns să plătm 2% din PIB doar dobânzi la aceste împrumuturi.

Politicile acestea haotice, brutale, de distrugere a economiei de la PSD ne așteptam, dar fără PNL nu putea pune în aplicare acest program de creștere a taxelor. Astfel, PNL, care a ajuns sluga PSD, și împreună fac un rău enorm economiei românești, care a frânat abrupt în acest an, abia dacă a mai rămas de o creștere economică.

Iar persectivele pentru anii viitori sunt sumbre, va trebui să reparăm după ei. Va fi mult de muncă în 2025, dar suntem pregătiți s-o facem. Mă aștept ca după alegeri, deci în 2025, situația să fie extrem de gravă mai depinde și ce se întâmplă în economia globală”, a mai declarat liderul USR.

Întrebat în legătură cu de 5% pentru primari, Cătălin Drulă a răspuns: „Totul e într-o cheie electorală, se gândesc să ia voturile, să atragă primarii să tragă pentru prezidențiabil, au tot felul de idei din acestea. Acele pensii speciale ale primarilor sunt prorogate an de an, în loc să fie abrogate. Încă o dată au fost prorogate anul acesta, că ar fi intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar sunt ținute acolo cadou pentru viitor și e vorba de zeci de mii de noi pensii speciale și un impact de 600-800 de milioane de lei”.