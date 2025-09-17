B1 Inregistrari!
Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici". De ce a cedat la Asia Express

Selen Osmanoglu
17 sept. 2025, 14:55
Sursa Foto: Instagram/ @stefan.floroaica
Cuprins
  1. Dorul de casă
  2. Cum a fost experiența „Asia Express”
  3. Ce sfat a primit de la iubita lui

Ștefan Floroaica participă împreună cu Alexandru Ion la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Acesta a cedat și a izbucnit în lacrimi, însă nu din cauza condițiilor grele și mediului stresant, ci din cauza dorului de acasă, de persoana iubită. Iată ce a declarat acesta.

Dorul de casă

Dorul de casă și de persoană iubită l-au dărâmat emoțional pe Ștefan Floroaica. Iubita acestuia, Sânziana Negru, a participat și ea în sezonul precedent al competiției, alături de Laura Giurcanu. Chiar cele două au reușit să câștige marele premiu.

La vremea respectivă, dorul unul de celălalt a fost mai ușor de gestionat căci se aflau la începutul relației. Acum, totul s-a simțit mult mai intens, a mărturisit actorul.

„I-am povestit de Sânziana și de faptul că a participat la o ediție precedentă. Ei i se părea foarte greu ce facem (…) Și-a zis: «Imaginează-ți cum e să ai sub 50 kilograme, să cari și rucsacul ăsta în spate, să duci și toată experiența până la final și să o și câștigi.» Am 90 de kilograme, aproape dublu, și când car rucsacul ăla, mi se pare greu. Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici. În continuare mă întreb cum o fi reușit ea”, a spus Ștefan Floroaica, la Asia Express, conform Click.

„Mi-e foarte dor de Sânziana. Îmi e foarte dor de ea. Nu aș vrea să plâng. Am mai fost despărțiți când ea a fost la America atunci, doar că eram la începutul relației, nu ne cunoscusem așa de bine. Cred că acum e prima oară când suntem despărțiți, după ce ne-am cunoscut mai bine”, a mai declarat concurentul.

Cum a fost experiența „Asia Express”

Ștefan Floroaica a spus despre experiența „Asia Express” că a fost dificilă din punct de vedere emoțional. Cel mai greu a fost să lupte cu sentimentul de dor față de Sânziana Negru, iubita lui, a mărturisit concurentul.

„A fost mult mai greu decât m-am așteptat în sens de dor. Am plecat mai împăcat să zic așa, pentru că ea trecuse prin experiența asta. M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea, dar foarte dor mi-a fost de ea”, a mărturisit acesta, pentru Cancan.

El a făcut echipă cu Alexandru Ion: „Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”.

Cu toate acestea, ce l-a surprins pe Ștefan în emisiune a fost vremea: „Ăsta a fost un aspect foarte ciudat, pentru că mă mă așteptam și eu și Alex să avem vreme caldă, să fie soare. A fost foarte multă ploaie. Noi am venit pregătiți cu haine pentru soare, să zic așa și în prima misiune am avut hainele ude, foarte greu să le uscăm, pentru că era foarte multă umiditate în Filipine. Și am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune”, a mărturisit el.

Ce sfat a primit de la iubita lui

Înainte de a pleca în emisiune, Ștefan Floroaica a primit un sfat de la iubita lui, Sânziana.

„Iubita mea mi-a dat un singur sfat, care a fost foarte bun, pe care nici nu știu dacă l-am respectat până la capăt sau nu. Acela de a mă bucura și a nu trata toate lucrurile foarte serios acolo. Adică, să te bucuri real de experiența respectivă și să nu te iei prea în serios. Și asta nu știu dacă am reușit până la capăt, dar mi-am adus aminte de multe ori de vorba ei”, a spus el, conform playtech.

„Trăind experiența Asia Express acolo, mi-am dat seama prin ce a trecut ea. Am devenit mai empatic și înțelegător cu ce a trăit ea și am respectat-o mult mai mult. Mi-am dat seama cât de puternică e, de fapt. Și să-ți răspund și la întrebarea asta, dacă am simțit vreo presiune”, a mai spus acesta.

„N-am simțit o presiune, dar evident că mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe, ca să zic așa. Adică mă gândeam la momentul ăsta când ajung acasă: ‘și tu ce ai făcut acolo? Păi na…, și n-aș fi vrut să existe. Și am dat tot ce am putut mai bun din mine”, a adăugat.

