B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, despre reducerea numărului de parlamentari: „Acest proiect este o amestecătură din care nu înțelege absolut nimeni nimic”

Sorin Grindeanu, despre reducerea numărului de parlamentari: „Acest proiect este o amestecătură din care nu înțelege absolut nimeni nimic”

Elena Boruz
11 oct. 2025, 15:31
Sorin Grindeanu, despre reducerea numărului de parlamentari: „Acest proiect este o amestecătură din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu: „PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”
  2. Ce părere are Grindeanu despre proiect

Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a făcut declarații, cu privire la proiectyl pus în dezbatere, ce vizează reducerea numărului de parlamentari la 300.

În prezent, există 464 de parlamentari, iar proiectul a fost înaintat de deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, în luna mai a acestui an și se află la comisiile speciale din Senat.

Sorin Grindeanu: „PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”

Liderul PSD a explicat că nu este pentru prima dată când se pun în discuție reducerea numărului de parlamentari, însă în 2009, situația era puțin diferită.

Astfel, șeful social-democraților a precizat că vor exista discuții în partid pentru a lua o hotărâre, în ceea ce privește situarea legată de acest proiect.

„Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă știți că în România a existat un referendum, cu 300 de parlamentari, adus eu spun că dintr-o dorință sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă, dacă e să ne uităm în spate. (…) Noi nu putem să luăm așa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii așa pe repede înainte. Și am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Național, acel for de conducere, PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, a precizat președintele interimar al PSD, conform agerpres.

Ce părere are Grindeanu despre proiect

Grindeanu a afirmat că nu a înțeles mare lucru din proiectul, care este pus în prezent în dezbatere. Acesta a declarat că „nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral”.

„Nici nu am înțeles foarte bine. Acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari cred, nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune așa. E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică, dar pe acest subiect argumentele prezentate de Kelemen Hunor sunt solide”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
Politică
Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Cum se simte Ludovic Orban în noua postură: „Recunosc că nu prea sunt obișnuit să am șef”
Politică
Cum se simte Ludovic Orban în noua postură: „Recunosc că nu prea sunt obișnuit să am șef”
Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România
Politică
Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România
Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”
Politică
Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”
Alexandru Rogobete: „Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant!”
Politică
Alexandru Rogobete: „Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant!”
Alexandru Rogobete promite măsuri după ce o tânără a murit la Constanța, la scurt timp după naștere. „Orice sală de operație trebuie să dispună de un pat ATI”
Politică
Alexandru Rogobete promite măsuri după ce o tânără a murit la Constanța, la scurt timp după naștere. „Orice sală de operație trebuie să dispună de un pat ATI”
Parlamentul, de la instituție fundamentală, la sinecură costisitoare. Întreținerea unui parlamentar costă 12.000 de euro pe lună
Politică
Parlamentul, de la instituție fundamentală, la sinecură costisitoare. Întreținerea unui parlamentar costă 12.000 de euro pe lună
Kelemen Hunor: „UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte între România și Ungaria”
Politică
Kelemen Hunor: „UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte între România și Ungaria”
Bolojan, la Congresul UDMR: „Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă”
Politică
Bolojan, la Congresul UDMR: „Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă”
Ultima oră
14:59 - Dana Roba iese la atac! Ce acuzații îi aduce fostei soacre
14:29 - 11 octombrie. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip
13:55 - Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
13:20 - Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
12:40 - Lia Olguța Vasilescu, despre Târgul de Crăciun: „Din estimările noastre este vorba de câteva milioane de euro, care intră în oraș cu costuri foarte puține pentru municipalitate”
12:05 - Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
11:29 - Cum se simte Ludovic Orban în noua postură: „Recunosc că nu prea sunt obișnuit să am șef”
10:34 - Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
10:00 - Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
09:29 - Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România