Sorin Grindeanu, , a făcut declarații, cu privire la proiectyl pus în dezbatere, ce vizează reducerea numărului de parlamentari la 300.

În prezent, există 464 de parlamentari, iar proiectul a fost înaintat de deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, în luna mai a acestui an și se află la comisiile speciale din Senat.

Sorin Grindeanu: „PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”

Liderul PSD a explicat că nu este pentru prima dată când se pun în discuție reducerea numărului de parlamentari, însă în 2009, situația era puțin diferită.

Astfel, șeful social-democraților a precizat că vor exista discuții în partid pentru a lua o hotărâre, în ceea ce privește situarea legată de acest proiect.

„Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă știți că în România a existat un referendum, cu 300 de parlamentari, adus eu spun că dintr-o dorință sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă, dacă e să ne uităm în spate. (…) Noi nu putem să luăm așa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii așa pe repede înainte. Și am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Național, acel for de conducere, PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, a precizat președintele interimar al PSD, conform

Ce părere are Grindeanu despre proiect

Grindeanu a afirmat că nu a înțeles mare lucru din proiectul, care este pus în prezent în dezbatere. Acesta a declarat că „nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral”.

„Nici nu am înțeles foarte bine. Acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari cred, nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune așa. E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică, dar pe acest subiect argumentele prezentate de Kelemen Hunor sunt solide”, a adăugat Sorin Grindeanu.