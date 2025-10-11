B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”

Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”

Elena Boruz
11 oct. 2025, 13:20
Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a oferit o explicație pentru gestul pe care l-a făcut la Congresul UDMR, vineri, și anume părăsirea sălii, atunci când a fost intonat imnul secuiesc. Liderul social-democraților a precizat că îi pare rău pentru faptul că doar acest lucru a fost subliniat în presă.

Cum a explicat Sorin Grindeanu gestul său

Sorin Grindeau a explicat, în reacția sa, faptul că au fost subiecte importante pe care el le-a atins în discursul pe care l-a susținut la Congresul UDMR. Acesta a precizat că i-a făcut plăcere să fie prezent la eveniment și a menționat că în pledoaria pe care a susținut-o, i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru contribuția pe care a avut-o la intrarea României în spațiul Schengen.

„Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub Preşedinţia Ungariei şi sub presiunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să intrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile acestea”, a declarat el, conform „Adevărul”.

 Grindeanu: „Respect prietenia cu unii dintre ei, dar ieri am vorbit despre unitate”

Liderul PSD a spus că este în relații foarte bune, inclusiv cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, însă, cum discursul său s-a bazat pe ideea de unitate, în perspectiva sa, unitatea înseamnă că România consideră că există numai un imn oficial.

„Am mulți colegi în UDMR pe care îi respect și cu care am relații bune, inclusiv președintele Kelemen Hunor, Cseke Attila și Tanczos Barna. Respectul și prietenia față de ei rămân neschimbate. „Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus el.

