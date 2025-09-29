B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte

Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte

Elena Boruz
29 sept. 2025, 11:45
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce a transmis Traian Băsescu
  2. Ce mesaj a transmis Băsescu, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
  3. Ce avertisment a dat Băsescu, înainte de alegeri

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a postat un mesaj, în urma rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Fostul șef al statului a scris pe pagina sa de Facebook câteva cuvinte după ce partidul Maiei Sandu a obținut majoritatea în Parlament.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc ieri, 28 septembrie, iar luni dimineața, la ora 08:00, rezultatele indicau faptul că Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi. La acea oră, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secțiilor de votare, conform agerpres.

Ce a transmis Traian Băsescu

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris pe Facebook, Traian Băsescu.

Ce mesaj a transmis Băsescu, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Înainte ca alegerile parlamentare să aibă loc, fostul președinte a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Încă de sâmbătă, Băsescu era convins că victoria va aparține pro-europenilor.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică, precum Republica Moldova, îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris la acea vreme Traian Băsescu pe Facebook.

Ce avertisment a dat Băsescu, înainte de alegeri

Înainte ca alegerile să aibă loc, Traian Băsescu a dat un avertisment. Acesta a precizat că, în cazul în care vor câștiga socialiștii, în Republica Moldova ar putea fi construite baze militare ruse, anti-NATO sau anti-România.

„Rar, foarte rar se întâmplă ca soarta unei țări, a unui popor să fie decisă chiar de votul poporului. De cele mai multe ori poporul votează, pe urmă partidele trebuie să decidă. Republica Moldova este în situația în care dacă va câștiga PAS-ul, guvernarea se va menține a fi proeuropeană, cu apropiere și de România, va fi o guvernare în favoarea Ucrainei. Pe când, dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vom avea un guvern ostil României și promoscovit. Va fi un parlament prorus. În Republica Moldova se poate întâmpla orice, inclusiv ideea că s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. O astfel de ipoteză nu poate fi exclusă. Republica Moldova riscă să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud. Este esențial ce vor face cetățenii din afara Republicaii Moldova”, este avertismentul pe care l-a dat Băsescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Politică
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Politică
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Politică
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Politică
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Politică
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Politică
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
Politică
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro
Politică
Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro
Ultima oră
12:07 - Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
12:01 - Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
11:37 - Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
11:33 - Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
11:10 - Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
10:55 - Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
10:49 - Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
10:38 - Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
10:18 - Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
10:12 - Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”