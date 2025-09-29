Traian Băsescu, , a postat un mesaj, în urma rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Fostul șef al statului a scris pe pagina sa de Facebook câteva cuvinte după ce partidul Maiei Sandu a obținut majoritatea în Parlament.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc ieri, 28 septembrie, iar luni dimineața, la ora 08:00, rezultatele indicau faptul că Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi. La acea oră, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secțiilor de votare, conform

Ce a transmis Traian Băsescu

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris pe Facebook, Traian Băsescu.

Ce mesaj a transmis Băsescu, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Înainte ca alegerile parlamentare să aibă loc, fostul președinte a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Încă de sâmbătă, Băsescu era convins că victoria va aparține pro-europenilor.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică, precum Republica Moldova, îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris la acea vreme Traian Băsescu pe Facebook.

Ce avertisment a dat Băsescu, înainte de alegeri

Înainte ca alegerile să aibă loc, Traian Băsescu a dat un avertisment. Acesta a precizat că, în cazul în care vor câștiga socialiștii, în Republica Moldova ar putea fi construite baze militare ruse, anti-NATO sau anti-România.