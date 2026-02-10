B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)

Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 18:51
Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu captură video B1TV

Traian Băsescu a declarat marți, pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan (PNL) a procedat greșit crescând toate taxele. Fostul președinte spune că el să fi fost prim-ministru ar fi umblat la sporurile bugetarilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu ar fi umblat la sporurile bugetarilor pentru a reduce deficitul

„A fost o strategie greșită să crești toate impozitele câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, taxele câte puțin, dar peste tot și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită. Trebuia să se canalizeze doar pe zonele de unde vin problemele și problemele nu vin de la sectorul privat, vin de la sectorul de stat.

Să ne aducem aminte că, la un moment dat, s-a făcut o Lege a salarizării în care s-au introdus în salarii toate sporurile. Toată lumea a spus că e corect, dar de a doua zi bugetarii au început toți: ”dați-ne din nou sporurile”, dar sporurile au fost introduse la grila de salarii.

Ei, aici aș fi lucrat și nu peste tot, în toată economia. Aici ar fi trebuit, în primul rând, anulate sporurile toate pentru că au fost introduse în Legea de salarizare. Așa, sectorul privat n-ar fi fost deranjat, veniturile în sectorul privat n-ar fi fost atinse. Că la pensionari au tăiat 10%… Rezolva problema și cu sporurile și era mult mai bine chiar dacă bugetarii se supărau”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
Politică
Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)
Politică
Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)
Băsescu: Singura soluție e reforma administrativă / Influența primarilor în alegeri nu mai contează (VIDEO)
Politică
Băsescu: Singura soluție e reforma administrativă / Influența primarilor în alegeri nu mai contează (VIDEO)
Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
Politică
Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
Politică
Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
Politică
Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
Politică
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
Ionuț Pucheanu, dezvăluiri despre planul lui Bolojan: „Premierul a venit în alianță și ne-a spus hai să mai amânăm setul vostru de măsuri. Ar fi venit cu propriul pachet de relansare” (VIDEO)
Politică
Ionuț Pucheanu, dezvăluiri despre planul lui Bolojan: „Premierul a venit în alianță și ne-a spus hai să mai amânăm setul vostru de măsuri. Ar fi venit cu propriul pachet de relansare” (VIDEO)
Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”
Politică
Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce instanța a început judecarea sa: „Turul doi înapoi. Zidurile infamiei vor cădea”
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce instanța a început judecarea sa: „Turul doi înapoi. Zidurile infamiei vor cădea”
Ultima oră
20:02 - Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
19:53 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
19:26 - Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
19:20 - UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
19:19 - Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
18:53 - Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic
18:40 - Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
18:21 - Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)
18:16 - Momente grele pentru Larisa Udilă: Soțul ei a primit un diagnostic neașteptat după analizele de rutină
17:48 - O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă