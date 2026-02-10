Traian Băsescu a declarat marți, pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan (PNL) a procedat greșit crescând toate taxele. Fostul președinte spune că el să fi fost prim-ministru ar fi umblat la sporurile bugetarilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu ar fi umblat la sporurile bugetarilor pentru a reduce deficitul

„A fost o strategie greșită câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită. Trebuia să se canalizeze doar pe zonele de unde vin problemele și problemele nu vin de la sectorul privat, vin de la sectorul de stat.

Să ne aducem aminte că, la un moment dat, s-a făcut o Lege a salarizării în care s-au introdus în salarii toate sporurile. Toată lumea a spus că e corect, dar de a doua zi bugetarii au început toți: ”dați-ne din nou sporurile”, dar sporurile au fost introduse la grila de salarii.

Ei, aici aș fi lucrat și nu peste tot, în toată economia. Aici ar fi trebuit, în primul rând, anulate sporurile toate pentru că au fost introduse în Legea de salarizare. Așa, sectorul privat n-ar fi fost deranjat, veniturile în sectorul privat n-ar fi fost atinse. Că la pensionari au tăiat 10%… Rezolva problema și cu sporurile și era mult mai bine chiar dacă bugetarii se supărau”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.