Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră"

Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”

Elena Boruz
05 nov. 2025, 09:00
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, și Ilie Bolojan, premierul României Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
  1. Ce notă dă Grindeanu relației cu Bolojan
  2. Grindeanu: „Bolojan trebuie să vină în Parlament”
  3. Vrea Sorin Grindeanu ca Bolojan să părăsească funcția de pim-ministru?

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a oferit o notă, marți seara, relației pe care o are cu premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, el și Bolojan nu au fost prieteni niciodată și nu sunt nici acum, însă nota este una de trecere.

Liderul social-democraților este încă „supărat” pe șeful Guvernului că nu a oferit nici până în momentul de faă detalii referitoare la retragerea unor soldați americani de pe teritoriul României.

Ce notă dă Grindeanu relației cu Bolojan

Sorin Grindeanu a afirmat că relația sa cu Ilie Bolojan este una de parteneriat, „de șefi de partide”. Acesta a punctat faptul că nu a existat nicoodată vreo fărâmă de prietenie între ei doi, însă în acest moment a caracterizat legătura dintre ei ca fiind într-o zonă „mediocră”.

„(Relația cu Ilie Bolojan, n.red.) nu a fost una de prietenie nici înainte, nici acum, e una de parteneri, de șefi de partide. Fiecare încearcă să-și argumenteze punctul de vedere. Dar nu a fost niciodată o relație de prietenie. E într-o zonă de trecere în acest moment, într-o zonă mediocră, undeva 6-7”, a declarat liderul PSD la Antena3CNN.

Grindeanu: „Bolojan trebuie să vină în Parlament”

De asemenea, Sorin Grindeanu a subliniat faptul că șeful Executivului trebuie să se prezinte la Parlament pentru a oferi informații despre starea României. Chiar dacă Bolojan a anunțat că nu poate participa la „ora primului ministru”, Grindeanu a explicat că încă îl așteaptă la Palatul Victoria, atunci când îi permite programul, pentru a discuta.

„Eu am primit ieri adresa de la cabinetul primului ministru, prin care m-a informat că nu poate să vină la ora primului ministru, cred că era ieri după masă, la ora 16 sau 17. I-am trimis înapoi o altă adresă, sau cabinetul meu, în care am spus că aştept să-mi comunice de la Palatul Victoria când, în programul domniei sale, ar putea să vină în Parlament. Că da, trebuie să vină în Parlament. Nu mi-a transmis încă când găseşte acea oră”, a afirmat Grindeanu.

Vrea Sorin Grindeanu ca Bolojan să părăsească funcția de pim-ministru?

În plus, social-democratul a fost întrebatdacă își dorește sau nu ca șeful Executivului să nu mai ocupe această funcție. Grindeanu a afirmat că „încă nu suntem acolo”.

„Dacă nu mi-aş dori acest lucru aş merge în faţa partidului şi le-aş spune: cred că suntem în situaţia în care ar trebui să plece Ilie Bolojan, argumentând, nimic personal. Încă nu suntem acolo”, a adăugat liderul PSD.

