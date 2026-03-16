Victor Ponta susține că cererea pentru a obține permisiunea pentru folosirea bazelor militare din România nu trebuia aprobată prin . Potrivit spuselor sale, simpla informare a președintelui României și a guvernului erau suficiente.

Explicațiile lui Victor Ponta despre cererea SUA

a comentat amenințările formulate de Iran după ce România a aprobat ca SUA să folosească bazele militare pentru a găzdui avioane de alimentare. Victor Ponta consideră că o astfel de cerere nu trebuia aprobată în Parlament, ci aprobată discret, în baza acordurilor de parteneriat în vigoare. Potrivit spuselor sale, din cauza dezbaterilor pe acest subiect, România a devenit o țintă pentru regimul iranian.

„Este una serioasă (amenințarea Iranului – n. red. ) și vorbesc în calitatea celui care a fost patru ani vicepreședinte al CSAT. România s-a băgat inutil, stupid, fără nici un rost și fără nici un câștig, într-un conflict care nu este al ei. Statele Unite, cu care avem un parteneriat special, au baza de la Kogălnicianu. Au adus și în perioada în care eram eu prim-ministru, diverse avioane, trupe. Îl informau pe președinte, îl informau pe ministrul apărării, pe primul ministru. Nu aveai de ce să trimiți în Parlament”, a explicat fostul premier la B1 TV.

Fostul premier a precizat că nu s-a discutat în parlamentul nici unei alte țări a UE o astfel de cerere. El a precizat că Parlamentul aprobă doar intrarea în război nu și astfel de cereri.

„Nu există nici o țară a Uniunii Europene în care să fie discutat în Parlament. De ce? În Parlament discuți dacă intri tu în război. Dom’le, intrăm în , declarăm și trimitem soldați români. Înțeleg că nu-i vorba despre așa ceva, slavă Domnului. Nu trebuia să trimită președintele în Parlament (cererea – n. red.), nu trebuia să fie nici un vot în Parlament”, a mai spus Ponta.

Fostul premier acuză incompetența de la vârful statului

Victor Ponta acuză incompetența de la conducerea statului care a dus la crearea unui pericol inutil pentru România. Potrivit spuselor sale, nu există nici o garanție că Iranul nu va lansa o rachetă asupra teritoriului românesc. De asemenea, s-ar putea ca un terorist radical să pună o bombă undeva. Or, astfel de lucruri nu pot fi anticipate.

„Este un semn de incompetență crasă care a creat un pericol inutil. Poți să spui, să bagi mâna în foc că nu vine nu știu ce rachetă? Nu! Nu sunt specialist în chestii militare, dar nu cred că e cineva care poate să bage mâna în foc. Dom’le, poți să bagi mâna în foc? L-am auzit astăzi pe fostul președinte Băsescu. Dom’le, poți să garantezi că nu e vreun radical să pună o bombă undeva? Nu poți! De ce îți creezi o problemă când nu ți-a cerut nimeni?”, a mai spus fostul premier

El s-a arătat convins că Donald Trump nu i-a cerut președintelui să convoace parlamentul pentru aprobarea cererii pe care a formulat-0.

„Eu garantez că Donald Trump nu i-a cerut lui Nicușor, băi, du-te în Parlamentul României și votezi. Au zis, dom’le, aducem niște avioane. Foarte bine aduceți-le. Păi le-ați mai adus și o să le mai aduceți. E ok, nu e nicio problemă. De ce s-a băgat România dintr-o incompetență pe zona de politică externă, care da, pune în pericol viața românilor și care, după ce că suntem vai de capul nostru cu economia, ne mai bagă și în niște cheltuieli”, a subliniat Ponta.