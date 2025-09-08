B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: „Are ghinion” 

Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: „Are ghinion” 

George Lupu
08 sept. 2025, 18:29
Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: Are ghinion 
Foto: Facebook @ Theodor Paleologu

Theodor Paleologu a reacționat luni, pe Facebook, după ce filozoful Gabriel Liiceanu l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu Moise. Fostul ministru al Culturii a ironizat declarația, spunând că Bolojan are „ghinionul” de a fi plasat în rând cu mari figuri istorice.

Cuprins

  • Ce a scris Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan
  • Ce a spus Gabriel Liiceanu, despre Ilie Bolojan

Ce a scris Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan

Acesta a precizat că îl apreciază pe actualul prim-ministru, pe care îl consideră „integru, patriot și administrator eficient”, dar a respins comparațiile grandioase:

„Are ghinion bietul Bolojan: într-un nou acces de exaltare, Gabriel Liiceanu îl compară cu Moise. Mă mir că nu ne-a spus că Moise a fost un „Bolojan român”.

Să ne înțelegem: îl apreciez pe actualul prim ministru, cred că este un om integru și un autentic patriot, un administrator competent și eficient. Dar nu m-aș lansa în ditirambi care-l storcoșesc, inclusiv plasarea lui în rînd cu Kogălniceanu, Ion Brătianu, Carol I, regina Maria și Maniu.

În decursul timpului au pățit-o și alții: Ion Ioanid comparat cu Soljenițin, Patapievici cu Kierkegaard („un Patapivici danez”). Să mai amintim de laudele excesive aduse lui Isărescu în 2000 și de cele ridicole adresate lui Dan Barna în 2019 („singurul politician cu viziune modernă”)?”, a scris pe Facebook.

Ce a spus Gabriel Liiceanu, despre Ilie Bolojan

Reacția vine după ce Liiceanu l-a prezentat pe Ilie Bolojan drept un „Moise” care conduce românii prin deșertul tranziției, comparând guvernarea sa cu o misiune de redresare administrativă.

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după „fuga din Egipt”, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană.
Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul „oalei cu carne” a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – „mana” – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai.

Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității.”, scrie Gabriel Liiceanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
Politică
Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
Politică
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Politică
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Politică
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Politică
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
Politică
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)
Politică
PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Ultima oră
18:32 - Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
18:29 - Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
18:05 - Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
17:58 - La scurt timp după ce s-a întors în țară, un român a sunat la poliție să-și reclame fiica de 19 ani. Ce acuzații îi aduce tinerei
17:45 - Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
17:37 - Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale”
17:31 - Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
17:20 - Newsweek: Haos în școală: Profesorii câștigă 4.500 lei/lună. Liderii sindicali au venituri de 35.000 lei
17:05 - Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
16:48 - Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”