Ciolacu: „Societatea românească nu e pregătită pentru un preşedinte independent” / Despre Geoană: „Nu poţi să ridici pretenţii, să fii viitorul preşedinte al României, cu şmecherii ieftine de anii ’92-’96”

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, sâmbătă, că nu a luat o decizie privind o candidatură la prezidențiale deoarece are multe provocări și probleme de rezolvat la Guvern. În plus, trebuie stabilit în discuții în partid.

„Nu poţi să iei decizii fără cifre. (…) . Când eram consilier local la Buzău, nu am avut o proiecţie că voi ajunge preşedintele PSD. Sunt lucruri care este bine să vină de la sine, dacă ele sunt destinate către tine”, a declarat Marcel Ciolacu la Realitatea Plus, potrivit

Liderul PSD, atac la Geoană

Ciolacu l-a înțepat apoi pe Mircea Geoană, fost lider PSD, acum secretar general adjunct al NATO, despre care se zvonește că vrea să candideze la prezidențiale.

Întrebat despre o candidatură la preşedinţie a lui Geoană, Ciolacu a spus că „lumea s-a schimbat” şi că politicienii trebuie să „ţină ritmul cu o dinamică” şi cu „provocări geo-strategice” neîntâlnite anterior.

„Nu poţi să vii să ridici pretenţii, să fii viitorul preşedinte al României, cu nişte şmecherii ieftine care se făceau prin ’92-’96. Este altă provocare. România are o altă realitate. Este cu totul altceva. Totul este schimbat. (…) Societatea românească nu este pregătită încă pentru un preşedinte independent. Nu forţa lucrurile. Eu nu am forţat niciodată lucrurile”, a continuat Marcel Ciolacu.

Candidat comun PSD-PNL la prezidențiale?

În ce priveşte un candidat comun PSD-PNL la prezidențiale, Marcel Ciolacu a spus că nu exclude nicio ipoteză, dar varianta aleasă va trebui explicată clar electoratului: „Lucrurile acestea nu s-au întâmplat, iar timpul devine foarte scurt. Nu poţi să îi păcăleşti pe români, să le spui: vom avea candidat. Eu nu exclud. Chiar nu cred că ar fi rău să avem un candidat comun, dacă vom avea şi o alianţă comună. Dar trebuie întâi să le explicăm românilor de ce facem acest lucru. Fiindcă ei s-ar putea să interpreteze: ”E o şmecheria de-a voastră, pentru a rămâne la putere”. Nu acceptă românii şmecherii”.

Ciolacu a exclus posibilitatea unei înțelegeri cu Iohannis

În schimb, Marcel Ciolacu a exclus posibilitatea unei „înţelegeri” cu preşedintele Klaus Iohannis, astfel încât el să candideze pentru funcţia de preşedinte, iar Iohannis să devină premier: „Eu nu cred că preşedintele României, după zece ani, îşi doreşte să devină premier sau preşedinte de partid. Nu am avut această discuţie şi nici nu cred că o s-o am vreodată”.