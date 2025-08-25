B1 Inregistrari!
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție"

George Lupu
25 aug. 2025, 20:35
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat luni seara, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că partidele din coaliția de guvernare au agreat cu privire la mai multe măsuri din pachetul doi al austerității, însă mai sunt discuții în legătură cu măsurile ce vizează administrația locală.

Cuprins

  • Ce spune Ciprian Ciucu despre asumarea răspunderii Guvernului
  • Care sunt principalele neînțelegeri

Ce spune Ciprian Ciucu despre asumarea răspunderii Guvernului

Ciprian Ciucu a precizat că este posibilă o nouă ședință a coaliției de guvernare în cursul zilei de marți dacă nu se ajunge la un consens:

“Deja pe trei subpachete am agreat. Este vorba despre pachetul pe pensii speciale care trebuie să aducă aceste pensii la un nivel echitabil în societatea noastră, să avem un stat corect cu toată lumea.

Am agreat de asemenea, pe pachetul pentru sănătate și am mai agreat și pe pachetul pe companii de stat, pe ceea ce înseamnă guvernanță corporativă. Avem trei subpachete din acest pachet agreat.

Mai avem discuții. A durat cel mai mult până în acest moment pachetul pe administrație publică locală, care mă interesează și pe mine evident pentru că sunt primar. Aici încă nu s-au închis discuțiile. PSD își dorește o ultimă formă, așa cum ar trebui ea să iasă de la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale. Dacă nu se vor concretiza în această seară discuțiile mâine se va face încă o coaliție”.

Care sunt principalele neînțelegeri

Ciprian Ciucu a precizat că atmosfera din coaliție este colegială, că partidele discută punctual și tehnic, nu ca pe vremea coaliției lui Marcel Ciolacu, când era “o hăhăială”:

“Există un respect reciproc al partenerilor care sunt la masă, se ascultă unii pe alții, se aduc argumente, contraargumente. Discuțiile sunt foarte tehnice, nu sunt ca pe vremea coaliției lui Marcel Ciolacu în care era o hăhăială. Aici vorbim despre discuții foarte aplicate, punctuale. Nu se stă foarte mult pe un subiect. Sunt multe subiecte. Se discută foarte argumentat”.

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai spus că există posibilitatea ca asumarea răspunderii Guvernului pentru pachetul doi de măsuri să aibă loc în această săptămână:

“Dacă vom închide, dacă nu astăzi, mâine, pachetul, miercuri, joi, vineri sunt niște zile rezonabile pentru asumarea acestui pachet care aduce un stat corect, respect pentru români, fără sinecuri, fără risipă. Despre asta este pachetul 2”.

Ciprian Ciucu a mai spus ;i care este principala neînțelegere între Bolojan și primarii de municipii. Este vorba despre cum sunt alocările de fonduri de la Guvern, în funcție de datele de la Evidența Populației sau în funcție de recensământ.

“Premierul dorește să validăm recensământul și să îl folosim, căci de aceea a fost făcut, iar primarii zic că ar fi cu mai mare acuratețe datele pe care le avem la Evidența Populației. Aici este principalul diferend”.

