Politică

Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21": o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei

B1.ro
14 nov. 2025, 17:11
Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
Sursa foto: Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își declară sprijinul pentru proiectul „Berzei 21”, inițiativă care vizează transformarea fostelor hale REBU din zona Berzei într-un spațiu dedicat industriilor creative. Într-un material video realizat împreună cu arhitecta Tamina Lolev, cofondatoare NOD Makerspace, Ciucu vorbește despre potențialul proiectului și despre necesitatea valorificării acestor clădiri industriale aflate în prezent într-o stare de subutilizare.

În materialul video, Tamina Lolev explică viziunea echipei NOD Makerspace: reconversia unui teren aflat în proprietatea Primăriei București într-un centru cu funcțiuni mixte, destinat profesioniștilor din arhitectură, inginerie, arte vizuale și design, dar și organizațiilor civice.

„Propunem un mix de funcțiuni pentru industriile creative, pentru susținerea și stimularea acestora și pentru consolidarea societății civile. Vom regăsi aici ateliere și studiouri din zona de arhitectură, inginerie, artă și toate tipurile de design”, spune Lolev.

Ciprian Ciucu afirmă că proiectul are un fundament solid și o perspectivă realistă de implementare. „Îmi place foarte mult proiectul Berzei 21. Cred că este un proiect gândit realist și cred că va veni momentul să îl facem”, declară acesta.

Proiectul „Berzei 21” se numără printre propunerile de reconversie urbană care urmăresc recuperarea unor spații industriale abandonate și reintegrarea lor în țesutul cultural și comunitar al orașului, cu accent pe colaborare, creativitate și dezvoltare urbană sustenabilă.

