Ciprian Dobre: Condiția de fond a USR, îndeplinită. Pentru a pune capăt crizei, PNL a renunțat la președintele partidului, Florin Cîțu, și a arătat că nu are orgolii ieftine (VIDEO)

Ciprian Dobre, vicepreședinte PNL, a reiterat că orice formațiune politică responsabilă poate susține învestirea guvernului Nicolae Ciucă. Potrivit liberalului, prin nominalizarea unui alt premier decât Florin Cîțu, PNL „a arătat că nu are orgolii ieftine”.

„Nu vorbim aici despre refacerea alianței, ci de susținerea unui nou Guvern din care Florin Cîțu nu mai face parte și atunci condiția de fond a USR este îndeplinită”, a spus liberalul, joi seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

„Cred că atât pentru celelalte partide politice, dar și pentru presă hotărârea Partidului Național Liberal a fost exact în acest sens, în sensul de a forma un guvern minoritar. Pentru că Partidul Național Liberal nu a fugit în toată această perioadă de responsabilitate. Știm foarte bine că USR a pus condiție de a participa într-un nou Guvern, într-o refacere a coaliției, să nu mai fie Florin Cîțu, și cu acest mandat au mers în toate aceste săptămâni, și știm foarte bine de pe partea cealaltă că o susținere a Partidului Național Liberal, care își asumă responsabilitatea, poate să vină de la oricare partid politic responsabil”, a spus vicepreședintele PNL.

„Dacă ne întoarcem și observăm care a fost reproșul de fond al USR… USR n-a venit și a spus, `n-a mers bine economia, n-a mers bine Ministerul Sănătății, n-a mers bine cum tratăm oamenii în pandemie`. A venit și a spus, `noi nu mai vrem Florin Cîțu`. Pe cale de consecință, nu vorbim aici despre refacerea alianței, ci de susținerea unui nou Guvern din care Florin Cîțu nu mai face parte și atunci condiția de fond a USR este îndeplinită. (…) Cred că și cei de la USR înțeleg foarte bine, doar, mă rog, se fac că nu înțeleg, noi, Partidul Național Liberal, având în vedere până la urmă ce se întâmplă în țara asta și pentru a pune capăt acestei crize, am renunțat la președintele partidului. Am renunțat la Florin Cîțu, cel care a fost ales acum o lună de zile. Partidul Național Liberal a arătat că nu are orgolii ieftine”, a mai afirmat Ciprian Dobre.