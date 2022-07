Ciucă, bilanț la 7 luni de guvernare: „Am stabilizat criza energetică. Am avut cea mai mare creștere economică în UE, în primul trimestru din 2022” / „Integritatea și transparența”, criterii în evaluarea miniștrilor

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat luni, printr-un comunicat, bilanțul la șapte luni de guvernare. Acesta a subliniat că Executivul a luat numeroase măsuri pentru a ajuta cetățenii și mediul de afaceri să facă față multiplelor crize cu care ne confruntăm și a pregătit numeroasele reforme asumate de România prin PNRR. Totodată, a vorbit despre nevoia de stabilitate în această perioadă.

„La fel de importante au fost si rămân pentru fiecare membru al echipei guvernamentale respectarea criteriilor de integritate și de transparență, valori fără de care nicio politică guvernamentală nu ar avea credibilitate”, a transmis Ciucă. Premierul nu a făcut nicio referire la remanierea vreunui ministru.

El a precizat că, în evaluarea miniștrilor, a luat în calcul mai multe aspecte, inclusiv „modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor” și „respectarea criteriilor de integritate și de transparență”.

Ciucă, despre măsurile luate în criza energetică

„Am stabilizat criza energetică, iar acum gestionăm și avem sub control efectele pe care România, asemenea multor state, le resimt ca urmare a războiului din Ucraina. Am acționat coordonat la nivelul Guvernului și Coaliției de Guvernare, în strânsă colaborare cu președintele României”, a transmis premierul Nicolae Ciucă, printr-un comunicat.

Acesta a amintit apoi de cu 50 de bani pe litrul de carburant și de măsurile de compensare și stabilizare a prețului la energie electrică și gaze naturale.

„Un obiectiv importante asumat de Guvern este obținerea independenței energetice a României și transformarea țării într-un factor de securitate energetică în regiune.

și investițiile în energie fac posibilă exploatarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră și a celor de mare adâncime din județul Buzău.

Prin exploatarea resurselor din platoul continental al Mării Negre care aparține României, vom ajunge să asigurăm 90% din necesarul de consum”, a mai susținut prim-ministrul.

Ce spune Ciucă despre măsurile sociale și economice luate de Guvern

Acesta a făcut apoi referie la porgramul „Sprijin pentru România”, în valoare de 17,3 miliarde de lei, menit să ajute cetățenii și mediul de afaceri în crizele pe care le traversăm.

Acesta a precizat că Guvernul a luat măsuri și pentru a susține antreprenorii, transportatorii și fermierii.

„Din primele zile de mandat am crescut pensiile și drepturile sociale, iar în această lună cei mai mulți dintre pensionari vor primi un sprijin financiar de 700 de lei care sa-i ajute in aceasta perioada marcata de creșterea prețurilor.

Românii care au nevoie de protecția statului primesc deja pentru achiziționarea de alimente si produse de bază.

De asemenea, am majorat valoarea tichetelor de masă, a n din spital, iar pentru copiii și tinerii aflați sub protecția autorităților vom aloca fonduri mai mari pentru îngrijirea lor”, a mai susținut Ciucă.

Ciucă, despre absorbția de fonduri europene și implementarea reformelor din PNRR

Acesta a mai afirmat că Guvernul pe care îl conduce a alocat „cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani” și pregătește „mobilizarea a peste 90 de miliarde de euro fonduri europene”.

„Am finalizat în urmă cu câteva zile toate documentele necesare care vor permite României să beneficieze în următorii ani de cele peste 44 de miliarde de euro fonduri europene, prin Politica de Coeziune. Înseamnă finanțări generoase pentru transport si infrastructură, investiții in comunitățile locale care sa îmbunătățească viața oamenilor si, pentru prima dată, un program operațional dedicat îmbunătățirii sistemului de sănătate.

Operaționalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență este urmată de accesarea celor aproximativ 30 de miliarde de euro. Am semnat deja proiecte, cel mai important fiind pentru începerea Autostrăzii Moldova, așteptată de români zeci de ani. Transmiterea primei cereri de plată in valoare de 3 miliarde de euro, îndeplinirea țintelor si jaloanelor asumate pentru trimestrul 2 și pregătirea celei de a doua cereri de plata pentru a fi transmisa in luna octombrie oferă perspective certe că vom reuși să atragem în acest an 10 miliarde de euro prin acest mecanism de finanțare”, a explicat șeful Guvernului.

Nicolae Ciucă a mai spus că Guvernul urmărește cu „asiduitate și responsabilitate implementarea reformelor” asumate de țara noastră prin PNRR.

„România, cea mai mare creștere economică în UE, în primul trimestru din 2022”

„Faptul că România a înregistrat cea mai mare creștere economică între statele membre ale Uniunii Europene in primul trimestru al acestui an, iar investițiile străine directe au crescut cu 34% în primele patru luni ale acestui an comparativ cu anul trecut validează încrederea investitorilor în economia națională și confirmă măsurile luate de Guvern”, a mai transmis Ciucă.

El a ținut să precizeze că de impozitare.

Nicolae Ciucă: România nu a fost niciodată mai apărată ca acum

Ciucă a subliniat apoi că România nu a fost niciodată grație statutului de membră a UE și NATO: „Acest statut al țării noastre, noul Concept Strategic al NATO adoptat recent la Madrid și armata naționala in continua modernizare oferă mai departe securitate românilor, dar si refugiaților ucraineni care aleg sa rămână în România”.

Prim-ministrul a mai spus că, împreună cu societatea civilă, autoritățile locale și comunitatea internaționbală, Guvernul a reușit să ofere sprijin pentru peste 1,4 milioane de refugiați ucraineni: „Spiritul de solidaritate al poporului nostru și colaborarea exemplară intre cetățeni si autorități in toata această perioadă au reprezentat un test de maturitate. România a acționat ca un membru de facto al Schengen și continuă sa o facă, oferind siguranță nu doar românilor, ci și cetățenilor europeni”.