Claudiu Târziu crede că AUR va dispărea. „În foarte scurt timp, POT, care este un accident, va dispărea”

ost fondator AUR, crede că, după pierderea alegerilor de George Simion, AUR va intra într-o etapă de disoluție și spune că mulți membrii AUR sunt nemulțumiți de direcția în care a ajuns partidul.

Membrii AUR, dezamăgiți

Acesta spune că mulți vor fi nu va intra la guvernare și vor cere să se facă ordine, conform

„Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale”, a declarat Claudiu Târziu.

În plus, Claudiu Târziu nu își dorește să se întoarcă în partid.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam”, precizează Claudiu Târziu.

POT și SOS au probleme

Acesta spune că și partidul POT și SOS vor dispărea din cauză că au prea multe probleme.

„În opinia mea, în foarte scurt timp, POT, care este un accident, va dispărea. Doamna Şoşoacă are probleme majore în partidul domniei sale, este contestată, i-au plecat dintre oameni, probabil că o să mai plece unii şi va avea un recul cu siguranţă”, mai spune fondatorul AUR.

El a adăugat că o parte dintre membrii AUR vor merge alături de el într-un proiect politic pe care îl pregătește. Acesta va lansa, la finalul lunii iunie, o mișcare politică nouă, „Acțiunea Conservatoare”. Ea va fi „refugiu pentru migranţi politici” și proiectul va rămâne deschis pentru oameni de caracter şi specialişti care împărtăşesc valorile conservatoare” și care pot contribui la reconstrucția unei extreme dreapta autentice.