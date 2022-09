Contracte cu statul de zeci de milioane de euro pentru firma lui Michael Schmidt, prietenul lui Klaus Iohannis. Cele 600 de mașini pentru Poliție reprezintă doar 25% din valoarea totală a licitațiilor câștigate de Automobile Bavaria

Societatea Automobile Bavaria SRL, firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, a câștigat 45 de contracte prin licitații publice din 2015 și până acum, cu o valoare totală de 404 milioane lei, sau circa 83 milioane euro, arată datele disponibile pe site-ul SICAP, potrivit .

Contracte cu statul de zeci de milioane de euro pentru Societatea Automobile Bavaria

Recent, firma lui Michael Schmidt a câștigat licitația prin care va furniza 600 de mașini BMW pentru structurile Poliției Rutiere, în schimbul a 98 milioane lei fără TVA, o licitație despre care sindicatele din poliție spun că , având în vedere că prevăzute în caietul de sarcini. Ca valoare, contractul reprezintă un sfert din totalul sumelor încasate de Automobile Bavaria în urma licitațiilor cu instituții ale statului din ultimii șapte ani.

Cele mai multe contracte au fost câștigate chiar în 2022 – valoarea totală se ridică la 223,46 milioane lei. În 2021 a fost vorba despre o sumă mult mai mică, 7,14 milioane lei, fiind vorba despre contracte care se referă mai degrabă la mentenanță și service pentru autoturismele deja vândute.

În ultimii ani, Automobile Bavaria a câștigat licitații publice lansate de instituții precum Camera Deputaților, Senatul României, Banca Națională, Direcția Generală Anticorupție și diferite structuri ale Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne.

Mașinile luate în 2001 aveau o capacitate cilindrică mai mare și decât BMW-urile pe care urmează să le achiziționeze Poliția, a spus liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, joi, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

„Acum, sigur, era nevoie de mașini de mare viteză pentru Poliția Rutieră, pentru că ultimele achiziții pe care le-am avut au fost în 2001, când am avut acele Passat-uri Combi care, culmea, atenție, aveau o mai mare capacitate cilindrică și mai mulți cai putere decât actualele BMW-uri pe care le vom achiziționa, dar asta e altă discuție”, a spus Cosmin Andreica.

„Acum însă avem această licitație în care am avut un singur candidat – și asta pentru că, prin caietul de sarcini, cei care l-au scris, l-au scris atât de bine încât au prevăzut anumite condiții pe care nu le-a putut îndeplini nicio altă marcă de mașină și, astfel, în loc să avem o bază de selecție mult mai mare și o licitație competitivă, avem un singur ofertant, respectiv BMW, care s-a încadrat la specificațiile cutiei automate de viteză menționate în caietul de sarcini, cutie de viteză pe care nu o putem regăsi la alte modele de autoturisme”, a continuat el.

Conducerea Automobile Bavaria susține că întregul proces al licitației a fost public și că nu se poate vorbi despre o „dedicație”.

„Aceasta este a doua afișare a licitației, prima, la sfârșitul anului trecut, nu s-a prezentat nimeni, nici măcar Bavaria. Au republicat licitația și ne-am prezentat noi. Spre surprinderea noastră, numai noi. Noi nu suntem producători, așa că am întrebat producătorul dacă poate livra aceste autoturisme, vorbim totuși de 600 de bucăți. Atunci ni s-a spus că din cauza lipsei cipurilor de pe piață nu e sigur că se pot livra în termenii din licitație, așa că nu am depus nicio ofertă. Acum am procedat la fel și am primit asigurări că piața s-a stabilizat și că pot fi livrate autoturismele. Nu știm care au fost considerentele pentru care s-a creat un astfel de caiet de sarcini, am văzut acolo să s-a menționat cutia de viteze. Această cutie de viteze este și la Audi, se află și pe niște modele de Alfa Romeo, deci nu e o problemă”, a afirmat conducerea companiei, pentru G4Media.ro.

Michael Schmidt, un apropiat al lui Klaus Iohannis

Michael Schmidt, CEO la Societatea Automobile Bavaria, este prieten cu președintele Klaus Iohannis, care a recunoscut că omul de afaceri l-a ajutat de-a lungul timpului.

„Am o relație apropiată cu Schmidt. Am puțini prieteni. E un om de foarte bună calitate. E foarte adevărat că firma lui a pus la dispoziția Sibiului un BMW pe care să-l folosim așa cum dorim noi. A fost un lucru mult speculat. Acum nu mai există nicio mașină BMW în comodat la primărie”, spunea Klaus Iohannis, în 2014, într-un dialog cu presa.

De altfel, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014, Klaus Iohannis a recunoscut că a închiriat de la Michael Schmidt un apartament de 60 de metri pătrați în Bulevardul Primăverii, apartament pe care avea să îl folosească pe perioada campaniei.