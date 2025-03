Crin Antonescu: După un președinte care a tăcut prea mult, trebuie un președinte care să vorbească îndeajuns / Toți românii vor schimbări și toți înțelegem că niște schimbări trebuie să se producă

Crin Antonescu, candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat, vineri, că România are nevoie de „un președinte care să vorbească îndeajuns” și care să fie „mediator între toată clasa politică și restul societății”. Totodată, acesta a mai afirmat că România nu trebuie să aleagă între SUA și UE, așa cum susțin unii.

Antonescu, despre profilul viitorului președinte

„După un președinte care a tăcut prea mult, trebuie un președinte care să vorbească îndeajuns, să vorbească îndeajuns nu cu ceilalți politicieni, nu cu apropiații lui, să comunice cu cetățenii, să explice ceea ce poate nu stă în puterile lui, dar se întâmplă, pentru că are acest rol de mediator între toată clasa politică și restul societății”, a declarat Crin Antonescu, potrivit

România trebuie să fie și cu UE, și cu SUA, spune Antonescu

Crin Antonescu a mai afirmat că România de și că el s-a speriat când a auzit că noi am fi în fața unei astfel de alegeri: „Și eu m-am speriat la început. De aceea am ajuns în această situație. Și eu mă retrăsesem de aproape un deceniu din politică. Nu credeam, nu mi-am imaginat niciodată că în România se va ajunge să se pună politic problema către Vest sau către Est, dacă mai vrem sau nu democrație, dacă mai vrem sau nu în Europa. Eu nu mi-am imaginat acest lucru. (…) Acum, o dată intrat în luptă, nu îmi mai e frică. Sunt ferm convins că majoritatea alegătorilor români și majoritatea românilor în general nu au dubii și vor înainte pe calea asta, pe care am fost și am construit atâția ani. Toți românii vor schimbări și toți înțelegem că niște schimbări trebuie să se producă”.