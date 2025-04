Crin Antonescu: Normalizarea relațiilor cu Rusia nu cred că se va întâmpla în timpul vieții mele. Atacul din Sumî a fost încă o crimă (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat că el niciodată nu a militat pentru o normalizare a relațiilor cu Rusia, așa cum s-a speculat, ci doar a explicat condițiile în viitorul extrem de îndepărtat în care s-ar putea întâmpla asta. Antonescu a insistat că nu poate fi vorba despre o normalizare a relațiilor cu Rusia în condițiile în care aceasta poartă un război de agresiune asupra Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Antonescu: Nu cred că relațiile cu Rusia vor fi normalizate în timpul vieții mele

„Nu, cu cei care au generat ( ) nu (putem normaliza relațiile). Rusia are o lungă istorie de astfel de fapte și vă rog să mă credeți că nu-mi sunt străine. Dacă extindeți citarea, la dna Dogioiu cred că am spus asta, am zis că am îndoieli că se va putea întâmpla asta nu pe timpul mandatului meu, ci pe timpul vieții mele. Dar că, în principiu, e de dorit ca la un moment dat, în viitor, să se normalizeze și relația cu Rusia, că nu putem muta geografia.

Asta venea în continuarea unui răspuns categoric – sper că nu confund emisiunile – dacă mă duc la Moscova și la Beijing. Am spus că la Moscova nu. Atât timp cât ocupă samavolnic teritorii, fac ce fac, sfidează dreptul internațional, n-aș merge acolo.

Apropo de imaginile cele mai recente (atacul rusesc din Sumî, Ucraina), pentru mine asta e , nu o eroare. Poate să fie și o eroare. Trump, din poziția sa, a calificat drept eroare. Pot să înțeleg ce a vrut să spună, nu să-i atac declarațiile, dar de aproape se vede direct crimă”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a mai afirmat că, în opinia sa, Călin Georgescu „conștient sau nu, înțeles sau nu cu rușii, joacă foarte clar în favoarea Rusiei”.