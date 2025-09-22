B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)

Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)

Ana Maria
22 sept. 2025, 14:29
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce planuri s-au discutat la Cotroceni? Va demisiona Ilie Bolojan?
  2. De ce ar putea demisiona Ilie Bolojan
  3. Ce a declarat Dominic Fritz despre această situație
  4. Ce alte subiecte au fost discutate la Cotroceni
  5. Cum arată situația rectificării bugetare
  6. Ce urmează pentru Guvern și coaliția de guvernare

În weekendul acesta, care tocmai a trecut, liniștea aparentă de la Cotroceni a ascuns, de fapt, discuții extrem de tensionate. Președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției de guvernare la o întâlnire informală, unde s-a pus pe masă un scenariu care ar putea zgudui scena politică.

Ce planuri s-au discutat la Cotroceni? Va demisiona Ilie Bolojan?

Mai exact, s-a discutat despre demisia premierului Ilie Bolojan și, implicit, prăbușirea actualului Guvern.

Potrivit unor surse politice, liderii coaliției sunt încordați în așteptarea unei decizii cruciale în legătură cu verdictul Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților. Această lege, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, va fi analizată pe 24 septembrie.

De ce ar putea demisiona Ilie Bolojan

Problema pensiilor magistraților s-a transformat într-un test de supraviețuire pentru Guvern. Toți liderii coaliției, inclusiv premierul, au declarat public că Executivul nu poate continua, dacă legea este declarată neconstituțională. Cu alte cuvinte, o decizie negativă a Curții ar putea forța o resetare pe scena politică.

Scenariul luat în calcul la Cotroceni este unul radical, și anume, premierul Ilie Bolojan să demisioneze, potrivit Știripesurse. O astfel de mișcare ar deschide drumul către negocieri intense între partidele din coaliție, dar ar genera și un val de instabilitate politică într-un moment în care România are nevoie de stabilitate economică și bugetară.

Ce a declarat Dominic Fritz despre această situație

Subiectul a fost discutat și de către Dominic Fritz, care a fost întrebat într-o conferință de presă dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul unui verdict negativ. Răspunsul său a fost unul tranșant. Declarația lui Fritz subliniază dilema fundamentală, mai exact, cum poate guverna un Executiv, dacă însăși constituționalitatea măsurilor sale este pusă sub semnul întrebării?

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii.”, a declarat Fritz.

Ce alte subiecte au fost discutate la Cotroceni

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției nu s-a limitat doar la tema pensiilor magistraților. O altă temă fierbinte a fost legată de șefia serviciilor secrete.

Președintele a venit deja, în trecut, cu două propuneri pentru SIE și SRI, dar acestea au fost respinse de partenerii politici. De această dată, se pare că Nicușor Dan a venit cu noi nume, însă, momentan, acestea nu au fost făcute publice. Acceptarea sau respingerea acestor propuneri ar putea influența echilibrul fragil din interiorul coaliției de guvernare.

Cum arată situația rectificării bugetare

Pe lângă tensiunile politice și instituționale, Guvernul se confruntă și cu o altă presiune majoră, și anume, rectificarea bugetară. Documentul este deja întârziat, iar liderii prezenți la Cotroceni au discutat principalii indicatori ai acesteia. Executivul vrea să grăbească procesul și să adopte rectificarea cât mai repede, pentru a evita blocaje financiare.

Totuși, dacă demisia premierului Ilie Bolojan va avea loc, există riscul ca procesul să fie blocat, ceea ce ar avea consecințe serioase pentru administrația publică și pentru economia țării.

Ce urmează pentru Guvern și coaliția de guvernare

Toate aceste discuții scot în evidență faptul că România traversează un moment de mare fragilitate politică. Verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților ar putea fi scânteia, care ar putea declanșa o nouă criză guvernamentală.

Rămâne de văzut dacă liderii coaliției vor găsi o soluție comună sau dacă țara va intra din nou într-o perioadă de instabilitate politică și instituțională.

