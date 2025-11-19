Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a lămurit într-un podcast o situație ce a stârnit semne de întrebare din partea unora. Întrebările au fost de ce candidează dacă nu e din București sau de ce a ajuns deputat de Timiș dacă e născut în București. Drulă a explicat faptul că, într-adevăr, este născut, crescut și în București, dar au fost anumite circumstanțe în USR care au determinat ca el să candideze într-o circumscripție din Timiș.

De ce e Drulă deputat de Timiș, deși e bucureștean

„Eu sunt bucureștean din 1981. Aici m-am născut, aici am crescut, am făcut școală, liceu, aici trăiesc cu familia mea.

Într-adevăr, în 2016, când s-a fondat USR, Nicușor Dan m-a rugat să candidez la Timiș pentru că cei de acolo, deși erau o echipă excepțională, n-a vrut nimeni să renunțe la profesie și să-și asume candidatura.

Gândiți-vă că eram 20 de oameni în USR Timiș la început și atunci lor le-a plăcut foarte mult ce am lucrat eu în guvernul tehnocrat, consilier, mai ales că am ridicat proiectul Centurii Timișoara dintr-un sertar.

M-au atacat unii din presa locală – eu eram un consilier în guvernul tehnocrat, nu eram o figură politică – și mi-au zis ”Drulă Centură”.

Am căpătat o mică notorietate locală și colegii de acolo, oamenii care au format filiala, oameni de o calitate extraordinară, (…) au spus ”da, dar eu predau la Universitate”, ”eu am pacienții mei”, că erau doctori, ”eu nu”, ”eu nu” și au zis ”da, uite ne place foarte mult de Cătălin Drulă””, a explicat acesta, în cadrul podcastului .

Cum a ajuns Dominic Fritz în USR Timiș

„Eram cunoscut ca fondator al asociației Pro Infrastructură și mi-au făcut această propunere, după care eu am contribuit la această construcție a filialei de acolo. Și, dacă pot să-mi pun și eu o bucățică de merit, cel mai de succes proiect al nostru e Dominic Fritz, care a venit în 2018-2019.

El e propriul lui succes, un om extraordinar politic, dar faptul că am reușit să-l convingem să ni se alăture nouă, în USR, și să câștigăm Primăria Timișoara a fost o măsură a acestui succes.

Altfel, eu sunt bucureștean, aici trăiesc, aici e familia mea, am doi copii în acest oraș. Născut în ’81, bloc comunist de 10 etaje, zona Mihalache, bucureștean get-beget!”, a mai explicat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului.