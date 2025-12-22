Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale (CCR), a declarat că probabil președintele Nicușor Dan a greșit când a vorbit despre în rândul magistraților și a vrut să se refere la o consultare. Chiar și așa, consultarea nu poate avea loc fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar acest Consiliu nu poate fi demis în funcție de rezultatele consultării. Totodată, Zegrean i-a criticat pe judecătorii care s-au temut și să vorbească.

Zegrean, despre referendumul lui Nicușor Dan

„Încă nu se încalcă (Constituția), se grăbesc . Constituția spune că daca președintele a comis fapte grave prin care încalcă Constituția, încă nu le-a comis, doar le-a propus. Cred că președintele a folosit un termen greșit, că referendum nu poate să facă, nu avem reglementat referendum pe profesii.

Consultarea e complicat de făcut, dar nu imposibil. Președintele poate să participe la ședințele CSM și să le conducă. Acolo ar trebui să încerce să obțină o hotărâre a CSM-ului să organizeze o astfel de consultare”, a explicat Augustin Zegrean, pentru

Acesta a insistat că Nicușor Dan nu poate demite CSM-ul și nici organiza consultarea printre magistrați fără acordul CSM-ului. Pe de altă parte, el nu înțelege de ce membrii Consiliului nu și-ar dori această consultare.

Ce a spus Zegrean despre judecătorii „fricoși”

„Și nu îi înțeleg nici pe judecătorii care vin acum și spun că au fost obligați să dea nu știu ce soluții, de ce nu au spus atunci? Dacă o făceau nu se ajungea aici. De ce se tem judecătorii? Legislația e suficientă pentru a le apăra drepturile și independența, ei nu sunt supuși nimănui, președintele judecătoriei nu este stăpân peste ei, numai CSM-ul poate să îi sancționeze”, a mai declarat Augustin Zegrean.

Legat de afirmația lui Nicușor Dan, cum că unii judecători au cerut să fie luați din benzinării pentru a fi duși la de la Cotroceni, Zegrean a spus: „Dacă sunt așa fricoși, nu trebuiau să se facă judecători, trebuia să aleagă o meserie mai blândă, preoți sau călugări. Nu se tem de criminalii pe care îi condamnă, dar se tem de șefii lor. (…) De 45 de ani îmi mănânc zilele în justiție, nu am văzut pe nimeni dat afară de șef sau să spună cineva că am dat soluția asta tâmpită că m-a pus șeful”.