B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră

Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 21:09
Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Planul lui Drulă cu Metrorex și STB
  2. Planul lui Drulă pentru siguranța rutieră

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a explicat cum vrea să rezolve problema traficului din București. El a admis că planul ia timp, căci problema e una complexă, dar pe termen scurt vrea să implementeze un proiect de siguranță rutieră în trei pași – suprailuminarea trecerilor de pietoni, supraînălțarea lor și semaforizarea.

Planul lui Drulă cu Metrorex și STB

Întrebat, la Digi24, care e primul mare proiect pe care-l va pune în aplicare dacă ajunge primar general, Cătălin Drulă a afirmat: „Eu îmi doresc să unificăm STB-ul cu Metrorex. Ăsta e un proiect mare pentru Capitală. El nu se poate realiza decât în contextul referendumului bugetar. Dar e un proiect esențial, legarea transportului de suprafață cu cel subteran, și consolidarea acestui sistem de transport care duce la eficiență. Sunt 10.000 de angajați la STB, sunt 5.000 la Metrorex. O integrare a celor două și a funcțiunilor care sunt comune, cum e la Viena și în cele mai multe capitale europene, ar duce la niște câștiguri și eficiență pentru oraș”.

„Îmi doresc, de asemenea, să dăm drumul la toate pachetele de linii de tramvai, contracte deja semnate din mandatul lui Nicușor Dan, care acum nu au bani și nu pot fi pornite. Pe unul dintre ele, pe bulevardul Expoziției, se lucrează pe caiet din câte știu eu. (…) Firma austriacă a acceptat să lucreze pe datorie. Noi le mulțumim, dar nu cred că ăsta e felul în care trebuie lucrat într-un oraș”, a mai afirmat candidatul USR.

Planul lui Drulă pentru siguranța rutieră

„Pentru proiectele mari de infrastructură e nevoie de un timp. Mi-aș dori să facem rapid un proiect amplu de siguranță rutieră, în care să punem în siguranță trecerile de pietoni. Mă refer la trei măsuri simple: suprailuminarea lor, (…) supraînălțarea lor (…) și semaforizarea”, a mai explicat Cătălin Drulă.

Tags:
Citește și...
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Politică
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
Politică
Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
Politică
Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
Politică
Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
Ministrul Energiei atenționează benzinăriile care cresc nejustificat prețul la pompă: „Trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei”
Politică
Ministrul Energiei atenționează benzinăriile care cresc nejustificat prețul la pompă: „Trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei”
Drulă: „Nu rezolvi problema transportului făcând un pasaj cu luminițe”. Soluția pentru trafic propusă de candidatul USR (VIDEO)
Politică
Drulă: „Nu rezolvi problema transportului făcând un pasaj cu luminițe”. Soluția pentru trafic propusă de candidatul USR (VIDEO)
Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
Politică
Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
Politică
E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Ultima oră
22:02 - Luvru oprește accesul într-una dintre cele mai vizitate galerii. Ce au descoperit specialiștii la etajele superioare
21:59 - Nostradamus a prezis un sfârșit de an „catastrofal”, cu o nouă pandemie: „O mare molimă din trecut se întoarce”
21:56 - Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
21:48 - Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
21:24 - Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
Catalin Drula
21:10 - Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică
21:04 - Senatul a eliminat indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR. Ce impact va avea această măsură asupra sistemului judiciar
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral