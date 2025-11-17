Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a explicat cum vrea problema traficului din București. El a admis că planul ia timp, căci problema e una complexă, dar pe termen scurt vrea să implementeze un proiect de siguranță rutieră în trei pași – suprailuminarea trecerilor de pietoni, supraînălțarea lor și semaforizarea.

Planul lui Drulă cu Metrorex și STB

Întrebat, la , care e primul mare proiect pe care-l va pune în aplicare dacă ajunge primar general, Cătălin Drulă a afirmat: „Eu îmi doresc să unificăm STB-ul cu Metrorex. Ăsta e un proiect mare pentru Capitală. El nu se poate realiza decât în contextul . Dar e un proiect esențial, legarea transportului de suprafață cu cel subteran, și consolidarea acestui sistem de transport care duce la eficiență. Sunt 10.000 de angajați la STB, sunt 5.000 la Metrorex. O integrare a celor două și a funcțiunilor care sunt comune, cum e la Viena și în cele mai multe capitale europene, ar duce la niște câștiguri și eficiență pentru oraș”.

„Îmi doresc, de asemenea, să dăm drumul la toate pachetele de linii de tramvai, contracte deja semnate din mandatul lui Nicușor Dan, care acum nu au bani și nu pot fi pornite. Pe unul dintre ele, pe bulevardul Expoziției, se lucrează pe caiet din câte știu eu. (…) Firma austriacă a acceptat să lucreze pe datorie. Noi le mulțumim, dar nu cred că ăsta e felul în care trebuie lucrat într-un oraș”, a mai afirmat candidatul USR.

Planul lui Drulă pentru siguranța rutieră

„Pentru proiectele mari de infrastructură e nevoie de un timp. Mi-aș dori să facem rapid un proiect amplu de siguranță rutieră, în care să punem în siguranță trecerile de pietoni. Mă refer la trei măsuri simple: suprailuminarea lor, (…) supraînălțarea lor (…) și semaforizarea”, a mai explicat Cătălin Drulă.